El Liceu estrena 'La torre dels somnis' amb la direcció musical del berguedà Sergi Cuenca

El director Lluís Danés combina a ‘La torre dels somnis’, el seu nou espectacle de gran format, òpera, circ i text amb música de Giacomo Puccini. La trama explica com els habitants de la Torre dels Somnis hauran de defensar i protegir els seus somnis i utopies per salvar el seu ‘statu quo’. En declaracions a l’ACN, Danés explica que l'obra reivindica “el dret a equivocar-se i a no conformar-se” i és “un cant a la utopia”. El muntatge, que compta amb el berguedà Sergi Cuenca en la direcció musical, es podrà veure a la Sala Gran del Liceu en quatre funcions familiars: 1,22,23 i 29 de juny.

Danés destaca que l’obra parla de “la importància del viatge, més que del destí, de no tirar la tovallola i dels naufragis personals en un món moltes vegades fosc”. Així mateix, afegeix, reivindica l’alegria, l’error, el somni i la utopia.

El director confessa que ha introduït moltes vegades el circ en els seus espectacles i posades en escena perquè són persones que “no es conformen en allò tan normal per a tots que és caminar pel terra, sinó que caminen de cap per avall, es pengen en trapezis i fa funambulisme sobre un cable. Així mateix, indica que els cantants d’òpera canten en tessitures impossibles. “Vaig trobar similituds i que uns són els acròbates del cos i els altres, els de la veu”. Ingrid Esperanza signa la direcció de circ i Ariadna Peya la direcció coreogràfica.

El muntatge també inclou el text d’Alguer Miquel, que, segons Danés, és molt proper a les lletres de Txarango. “Li vaig proposar que posés veu a aquesta dramatúrgia i li ha posat un textos meravellosos que per si mateixos ja funcionen”.

Puccini

Danés signa la direcció escènica i l’escenografia i musicalment l’obra està dirigida per Sergi Cuenca, qui també ha escrit la revisió musical a partir de l’obra de Puccini. El director assenyala que el muntatge inclou els ‘hits’ de Puccini. “La música de Puccini és meravellosa i molt cinematogràfica i permet afegir-hi a sobre moltes imatges”.

S’hi interpreten ‘Sola, perduta, abandonata’, de ‘Manon Lescaut’; ‘Nessun dorma’, de ‘Turandot’; ‘Coro a bocca chiusa’, de ‘Madame Butterfly’; ‘O mio babbino caro’, de Gianni Schicchi; ‘Si, mi chiamano Mimi’, de ‘La Boheme’; ‘E lucevan le stelle’, de ‘Tosca’; ‘Vissi d’arte’, de Tosca, i ‘Diecimila anni al nostro Imperatore’, de ‘Turandot’.

‘La torre de Nadal’

La nova producció del Liceu i l’Ajuntament de Barcelona manté l’essència de ‘La torre de Nadal’, que es va presentar a la plaça Catalunya. Danés explica que el nou muntatge “aprofita coses de l’obra” i aclareix que no és una versió de l’espectacle. “’La torre de Nadal’ era un cant a les festes i al Nadal”, diu.

Col·laboren en aquest projecte la Fundació Ferrer Salat i la Fundació Conservatori del Liceu, amb l’objectiu d’impulsar la participació de joves músics i creadors provinents del Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu.

‘La Torre dels Somnis’ serà vista per un total de 5.850 joves en cinc funcions escolars, mentre que les quatre funcions familiars (1,22,23 i 29 de juny) esperen atreure unes 8.000 persones de totes les edats.