Els vint plans per sortir de casa aquest cap de setmana a la regió central

Fires i festes

ARTÉS

63a Fira -Dissabte i diumenge, l’obertura del recinte firal (automoció, maquinària agrícola i forestal i enguany bicicletes) serà a les 10 del matí i fins 2/4 de 9 del vespre. Entre les activitats paral·leles dissabte, a les 5 de la tarda, al parc Municipal, cloenda del 29è curset de sardanes i audició amb La Principal del Llobregat. Hi haurà artesania, vehicles clàssics i activitats culturals (fira.artes.cat).

LLÍVIA

Pasqüetes -Divendres, a les 20.30 h, amb sortida des de la plaça Major,Birracrucis amb tabalada dels Dimonis de Puigcerdà i Grallers. a les 01 h, al poliesportiu, Ball de nit. amb DJ Bacardit. Dissabte, a les 10 h, a la sala teatre, contcontes amb titelles i música: Alma i Carles Cuberes. D’11 a 13 h, al polisportiu, jocs de cucanya. A les 13.30 h, al poliesportiu, botifarrada popular. a les 15.30 h, al poliesportiu, concurs de flams. A les 16 h, al polisportiu, espectacle de sobretaula amb Frikibingo. A les 16 h, a l’escola, campionat botifarra - Memorial Antonio Gil. A les 18 h, amb sortida des de l’escola, cercavila de cultura popular amb Castellers de Cerdanya, Bastoners de Cerdanya i encesa final amb els Dimonis de Puigcerdà. A les 23.30 h, al poliesportiu, concert de versions amb La Cosa Nostra. De 02 a 05 h, al poliesportiu, sessió DJ. Diumenge, d‘11 a 14 h, al poliesportiu, Vilajocs i inflables. A les 12 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Montgrins. De 16 a 18 h, al poliesportiu, Vilajocs i inflables. A les 17 h, al camp de futbol, partit de futbol 7 solters contra casats. A les 18 h, al poliesportiu, concert-ball amb l’Orquestra Montgrins. Dilluns, a les 11.30 h, al poliesportiu, concert infantil amb Virivirom. A les 12 h, a la plaça del Molí, sardanes amb la Cobla Selvatana. A les 18 h, al poliesportiu, concert-ball amb l’Orquestra Selvatana. Organització: Ajuntament de Llívia.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Còctels solidaris -Divendres, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament. A càrrec del cocteler Albert Vives. Organització: AECC Sant Vicenç de Castellet.

Activitats per fer amb nens

BALSARENY

«Kariguri» -Diumenge, a les 18 h, a la sala El Sindicat, espectacle a càrrec de Giramàfic. Màgia, titelles, màscares, clown i teatre físic, units en un paisatge sonor, visual i sense text. Per a tots els públics. En el marc de la temporada de teatre familiar Tempo. Entrades: 7 euros; i 5 euros per als socis. A la venda a ajbalsareny.fila12.cat.

CAPELLADES

«Ombres xineses» -Diumenge, a les 18 h, al teatre La Lliga. Espectacle de la companyia Animamundi, que convida els infants a experimentar amb un taller per fer-se un titella i un espectacle. Entrades: 5 euros. Organització: La Lliga en col·laboració amb La Xarxa.

MANRESA

L’hora del conte -Divendres, a les 18 h, a la sala infantil de la biblioteca del Casino. Sota les sabates, a càrrec d’Ada Cusidó. A partir de 3 anys. Gratuït. Cal fer inscripció al blog bibliotequesdemanresa.wordpress.com.

SALLENT

«Plantem un so» -Diumenge, a les 11.30 h, a la sala 2 de l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Amb jocs i activitats sensorials infants i adults exploraran les diferents dimensions de la música. A càrrec de l’Escola Municipal de Música. De 3 a 6 anys. Entrada gratuïta. Reserves a fabricavella.sallent.cat.

SANT FRUITÓS DE BAGES

CineXic: «El viatge d’Ernest i Célestine» -Diumenge, a les 18 h, al Teatre Casal Cultural. Projecció de la pel·lícula animada de Jean-Christophe Roger i Julien Chheng. Emocionant aventura que porta els protagonistes a l’exòtica terra de Gibberitia. La seva amistat única i el seu amor per la música s’uniran una vegada més. A partir de 5 anys. En el marc del programa d’Òmnium d’impuls al cinema infantil en català. Entrades: gratuït fins als 10 anys i 3 euros a partir d’11 anys. Cal fer reserva prèvia a codetickets.com.

STA MARGARIDA DE MONTBUI

Patis oberts -Dissabtes, de 16a 19 h; i diumenges, d’11 a 14 h, al pati de l’escola García Lorca. Servei de lleure, cada cap de setmana, per a infants adolescents i famílies. Es fomentaran jocs tradicionals, jocs de taula, jocs populars i esports. Organització: regidoria d’Esports i Consell Esportiu de l’Anoia.

Visites

BERGUEDÀ

Xarxa Romànica del Berguedà -A partir del 6 d’abril, visites guiades al monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, dissabtes, diumenges i festius, a les 10, les 11 i les 12 h. Visites guiades a Sant Quirze de Pedret, dissabtes, diumenges i festius, a les 10, les 11 i les 12 h. Visites guiades a Sant Sadurní de Rotgers, cada primer diumenge de mes, a les 10, les 11 i les 12 h. Visites guiades a Sant Vicenç d’Obiols, cada segon diumenge de mes, a les 10, les 11 i les 12 h. Visites guiades a Sant Vicenç de Rus, cada tercer diumenge de mes, a les 10, les 11 i les 12 h. Més informació: www.civitascultura.org.

MANRESA

Visites a la torre de Santa Caterina -Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 19 h (a la tardor i a l’hivern fins a les 17 h). Cada primer diumenge de mes, d’abril a juliol (7 d’abril, 5 de maig, 2 de juny i 7 de juliol), de 10 a 12 h, visites guiades a càrrec de membres del Centre d‘Estudis del Bages. No caldrà fer inscripció prèvia.

Séquia exprés -Dissabte 6 d’abril, com cada primer dissabte de mes, de 10.45 a 12.15 h, trobada a l’Infoséquia del parc de l’Agulla. Descoberta de la història i les curiositats d’aquest canal medieval. Es recorrerà l’últim tram fins al Mas de Sant Iscle. Preu: 5,5 euros; jubilats, estudiants i carnet jove: 3,5 euros, menors de 12 anys: gratuït. Reserves: parcdelasequia.cat.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Capella de la Pietat -Dissabte i diumenges, oberta de 10 a 11 h, per a fer-hi una visita lliure i gratuïta.

Música

BERGA

«Guillem de Berguedà» -Dissabte, a les 19 h, al Teatre Municipal. Espectacle amb l’obra del trobador medieval a càrrec de Francesc Ribera Titot, acompanyat per un quartet dirigit per Marcel Casellas. En el marc del Barnasants. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. A la venda a www.ticketara.com.

GAIÀ

Presentació Jaia 2023. Amb l’actuació de Llibert Fortuny -Dissabte, a la casa La Cometa. A 2/4 de 6, inici amb tast de vins i pica pica i a les 19 h, concert. Entrades anticipades: 18 euros; el matex dia, 20 euros; menys de 16 anys, entrada gratuïta. Per entrades anticipades al whatsapp 678628008. Aforament limitat.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Funes-Mainé-Tejedo Trio -Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç. Concert del trio de jazz vocal, que oferirà un repertori de música original, estàndards i bossa nova. Entrades: 10 i 9 euros. Reserves a www.civitascultura.org fins a 12 hores abans. A la venda el mateix dia a partir de les 18 h.

IGUALADA

e-Strings by Gio -Dissabte, a les 20 h, a l’escenari del Teatre Municipal l’Ateneu. Concert The ultimate Music Fusion a càrrec del quintet de cordes elèctriques acompanyats de bateria i teclats. El festival Solidari Musicveu recapta diners per a la cura de l’ELA. Entrades: 15 i 8 euros. A la venda a tiquetsigualada.cat i teatremunicipalateneu.cat.

MANRESA

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74) -Divendres, a les 21 h, concert de la cantautora Meritxell Nederman, que presentarà el seu segon disc, Suelta, en el marc del Curtcircuit. Entrades: 12 euros. A la venda a www.voila.cat.

Antònia Font -Dissabte, a les 20 h, i diumenge, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert de la gira per teatres d’Antònia Font. Entrades exhaurides. A la venda a www.kursaal.cat.

Isabel Villanueva -Diumenge, a les 12 h, a l’Espai Plana de l’Om. Concert de la prestigiosa violista, que interpretarà obres de Bach, Hildegard Von Bingen, Grygory Kurtàg i Heinrich Ignaz Biber. Entrades: 15 i 12 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

NAVARCLES

«Tranquila. Celeste canta Chavela» -Dissabte, a les 20 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Recorregut per l’univers de la cantant Chavela Vargas a càrrec de la cantant santjoanenca Celeste Alías, acompanyada per Santi Careta a les guitarres i Oriol Roca a la bateria. Entrades: 8 euros. A la venda a navarcles.fila12.cat i a la taquilla del teatre.

