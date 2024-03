Després de la molt premiada 'Viaje al cuarto de una madre', la directora Celia Rico Clavellino insisteix a explorar territori maternofilial a 'Los pequeños amores', una petita joia del nou cinema rural que arriba el divendres, dia 8, a les sales del cinema després d'exhibir-se a competició en el festival de Màlaga. Adriana Ozores és la mare en aquest film que, després de patir un petit accident, aconsegueix que la seva filla, encarnada per María Vázquez, es perdi un viatge a Massachusetts i es converteixi en la seva cuidadora durant un estiu ple de petites discussions, però també de gran amor, gran devoció.

Una masia de Begues

Encara que es desenvolupa de manera implícita als voltants de Madrid, 'Los pequeños amores' és producció, sobretot, catalana i amb el seu equip de base aquí. D'aquí ve que la casa on té lloc el gruix de la (íntima) acció sigui una masia de Begues, el poble del Baix Llobregat. "Està just en la vora, una mica als afores", precisa la directora d'art Mónica Bernuy ('Alcarràs', 'Jo mai mai'). "Celia volia una casa que estigués a la serra, on es veiessin les muntanyes, i que poguessis creure't que està prop de Madrid. El nostre imaginari era una mica Teruel".

El Llac de Navarcles

Quan vol escapar de l'entorn domèstic, Teresa pot anar a banyar-se a un embassament que l'equip va trobar, en realitat, una mica lluny de Begues: és el Llac de Navarcles, alimentat amb aigua del riu Calders. "Ens va costar bastant donar amb aquesta localització. Aquí la gent ve, més que a banyar-se, a fer tirolines, caiacs i coses per l'estil, però era un lloc que s'ajustava bastant, en part perquè tenia una zona on podíem muntar un quiosquet"; aquest on, insistentment, Teresa demana Frigopies.

Botellots a l'Ametlla de Merola

Després de menjar en el mateix plat amb el jove pintor encarnat per Aimar Vega, Teresa pot també evadir-se fent botellots; aquesta part es va rodar en la colònia tèxtil de L'Ametlla de Merola (Berguedà).