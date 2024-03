Un nou combat per salvar la humanitat

De totes les sagues, reboots, remakes i universos en expansió que tenim als cinemes, la que ha unit Godzilla i King Kong en una mateixa línia temporal és una de les més entretingudes i coherents. Assumint que es tracta d’una detonació controlada, perquè mai han volgut tenir el nivell de bogeria formal i lectura política dels originals japonesos, cada entrega ha tingut la seva pròpia personalitat i fins i tot s’ha aconseguit, com en el cas de Kong: La Isla Calavera, ratllar l’excel·lència. El darrer lliurament, Godzilla vs. Kong, no era dels més inspirats, però tenia la virtut de tirar la casa per la finestra i donar al fans el que n’esperaven. El director Adam Wingard semblava haver-la dirigit pensant que «si voleu espectacle, aquí en teniu dues tasses».

Amb aquest mateix esperit ha firmat ara Godzilla y Kong: El nuevo imperio, que abraça sense complexos la monster movie més pirotècnica i passada de revolucions. Si us agraden els guions matisats i ocurrents, millor fugiu-ne sense mirar enrere. Però si el que us agrada d’un blockbuster és que us regali dues hores de diversió sense excuses, aleshores aquesta nova seqüela us farà sentir com en aquelles sessions d’estiu en què sorties del cinema volent ser un dels protagonistes de la pel·lícula. Wingard i el seu equip han entès molt bé una de les essències fonamentals d’aquests films: aquí els protagonistes són els monstres, i els humans de dins i fora de la pantalla estem al servei de la seva capacitat de destrucció.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio respecta el pas del temps i ens trobem els protagonistes de l’anterior entrega descobrint que un dels titans originals, i també el més perillós, branda per emergir de les profunditats i reclamar el nostre planeta. Totes les pistes apunten a l’Illa Calavera, el lloc amagat durant anys a ulls de la civilització i que guarda el secret de la reaparició dels monstres. Els únics que poden salvar-nos són, un cop més, Godzilla i Kong, que convertits definitivament en aliats intentaran abatre un enemic aparentment invencible que amenaça amb extingir la humanitat per sempre més. La pel·lícula es divideix clarament en dues parts, una amb els humans descobrint el conflicte dramàtic i un segona en què les bestioles el resolen a força de patacades. Com ha de ser, no ens enganyem. El repartiment de Godzilla y Kong: El nuevo imperio inclou vells coneguts de la saga i noves incorporacions com Rebecca Hall, Kaylee Hottle, Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rachel House, Alex Ferns, Fala Chen i Ron Smyck.