Dos dels grans autors de la literatura infantil suïssa, l'escriptor Lorenz Pauli i la il·lustradora Kathrin Schärer, ens narren aquesta intrigant història des de la mateixa coberta, utilitzant tots els espais i racons del llibre per desvetllar-nos sensacions i emocions. A la coberta, una colla d'animals de granja treuen el cap per sobre d'una tanca tot guaitant, amb estupefacció, la paraula Dolent. Conversen sobre la bondat i la maldat, i cadascun d'ells explica una dolenteria que provoca el riure en la resta d'animals del grup. A cada dolenteria, apareix l'animal que la descriu, dibuixat de forma realista sobre fons blanc.

El riure se'ls glaça a la boca en el moment que una de les dolenteries traspassa els límits i es posa en risc la vida d'un ratolí: els colors canvien i la càmera que ens mostra el primer pla s'acosta als personatges encara una mica més, fins a semblar que el lector els té al davant dels nassos. Hi ha quatre dobles pàgines d'un suspens increïble, la força del qual es transmet pel primer pla de l'expressió de la cara dels animals davant la tensa situació. La resolució és enginyosa, i el final, tranquil·litzador.

Dolent és un àlbum intel·ligent que desvetlla les ganes d'arribar al desenllaç, que genera reflexió al voltant d'un tema habitual entre els infants (la dicotomia entre allò que és bo i allò que és dolent) i que explica una història potent, rica en vocabulari, en expressió, en efectes visuals i composició, ideal per narrar oralment i fins i tot per representar. Una història que, als prescriptors, els convida a observar i analitzar les formes i la tècnica per fer arribar la història i crear sensacions i certa actitud en el lector.

Títol: Dolent. Escriptor/a: Pauli, Lorenz. Il·lustrador/a: Kathrin Schärer. Editorial: Takatuka. Pàgines: 32. Edat: primers lectors.