L’escriptor Ramon Solsona (Barcelona, 1950) ha publicat aquest dimecres la novel·la ‘Temps enrere’ (Proa). El volum torna a tractar una qüestió que interessa a l’autor com és el pas del temps i com evolucionen uns personatges. És una reconstrucció de la història d’una família que transcorre entre Barcelona, Alemanya i les vinyes del Priorat que s’ha vist obligada a traslladar-se per guanyar-se la vida. A partir dels personatges d’en Tomàs i l’Elvira es tracten qüestions sobre el curs de la vida com la família, les amistats, l’oci, l’amor o la feina. La novel·la té una estructura particular i arrenca quan els personatges són grans i a mesura que avança la lectura es va descobrint com els han anat les coses.

La novel·la presenta un “repte literari” que és el joc amb el temps i manté un “domini enorme del llenguatge”. Amb aquest joc amb el temps el lector té consciència de la transformació dels personatges i sap coses que els han passat però no com els han passat. Entre d’altres, es tracta la situació del Priorat abans i després de la revolució del món del vi, la transformació de Barcelona dels anys 60 i 70 i l’emigració catalana a Alemanya. En roda de premsa, Solsona ha explicat que la novel·la l’ha “madurat durant molts anys” i que és fruit de “records, situacions i vivències”. Ha trigat uns 3 anys a escriure-la tot i que ha estat més anys plantejant-la. “Hi ha un salt en els personatges que permet fer mesurar com eren abans i com son ara i què ha passat perquè hagin evolucionat en unes determinades circumstàncies”, ha subratllat. “Tots som fruit d’unes decisions preses i de circumstàncies que no depenen de nosaltres. Hi ha un conjunt d’atzars que fan que la vida pugui anar d’una manera o altra”, ha reflexionat. Solsona també ha explicat que per la creació dels mons que planteja la novel·la s’ha documentat “en molts espais i èpoques” per poder crear la història. Pel que fa als personatges, l’Elvira treballa en una fàbrica de galetes alemanya on tot son dones. En Tomàs és una persona extremadament tímida i intel·ligent. Segons paraules de l’autor, la novel·la no és “sobre el Priorat” sinó que una part d’aquesta hi succeeix. “Priorateja una mica però no és sobre el Priorat”, ha assegurat. Una novel·la “reversible” Els protagonistes de la novel·la, en Tomàs i l’Elvira, “són dues persones corrents” i en el transcurs del llibre els acompanyen un centenar de personatges. “No assistim al pas del temps a través de dos personatges sinó de tot un entorn que es mou i van al ritme”, ha concretat. Solsona ha explicat que el llibre compta amb 6 capítols i un epíleg i que cadascun alterna narracions des de la perspectiva dels dos personatges. “Comença quan els personatges són grans i tirem enrere. Aquesta estructura accentua el protagonisme del pas del temps. A mesura que tires enrere en la vida dels personatges cada cop saps més coses que ells encara no saben perquè no els han passat”, ha comentat. “El lector ve del futur”, ha expressat. De fet, l’autor ha concretat que la novel·la és “reversible”, és a dir, que es pot llegir tant en l’ordre convencional de la primera pàgina a l’última o del revés.