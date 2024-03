L'Editorial Empúries publica en català 'La ciutat i les seves muralles incertes', l'esperat retorn de Murakami

L'escriptor japonès Haruki Murakami ha publicat 'La ciutat i les seves muralles incertes' (Editorial Empúries), una novel·la que retrata una relació amorosa marcada per la distància física. A través de somnis, realitats i records, Murakami explica la història de dos joves de ciutats diferents que s'enamoren en un lliurament de premis. Després de diferents trobades, s'adonaran que el seu amor només és possible en la ciutat emmurallada que han imaginat, on tot és possible i no hi ha límits. En canvi, el món real estarà marcat per les barreres físiques, les dificultats i les llàgrimes. El volum, que també aborda els problemes de salut mental en una relació, ha estat traduït per Albert Nolla i arribarà a les llibreries aquest divendres.

Sis anys després de publicar 'La mort del comanador', Murakami torna a la novel·la amb una història que atravessa diferents mons, tant reals com metafísics. De fet, els protagonistes viuen en ciutats diferents, però poden coincidir en la ciutat fícticia que ells mateixos han ideat per estimar-se. Una ciutat on la gent no té ombres, on les portes no tenen clau i els rellotges no tenen busques.

Al món real, la protagonista experimentarà una sèrie de problemes emocionals, atacs de pànic i depressió, que la portaran a deixar l'escola, tancar-se a casa i trencar amb la seva parella. Ell, desesperat per veure-la, l'anirà a buscar a la ciutat emmurallada fantàstica, amb la sorpresa que quan la troba, la protagonista no el reconeixerà.

Murakami reescriu un conte que tenia guardat

'La ciutat i les seves muralles incertes' és el punt i final a un conte breu que Murakami va publicar l'any 1980 a la revista literària Bungakukai. En aquell moment, a l'autor no li va convèncer el contingut del relat, i per això mai el va publicar en forma de llibre. Ara bé, sempre va tenir la sensació que contenia algun element important per ell, per això quaranta anys després l'ha recuperat.