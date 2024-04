Elisenda Pineda publica 'La Catalana Llengua', un nou llibre d'humor amb il·lustracions de Kap

La guionista Elisenda Pineda (Premià de Mar, 1978) ha publicat 'La Catalana Llengua' (Ara Llibres), una obra en clau d'humor sobre la llengua catalana amb il·lustracions de Kap, el pseudònim de Jaume Capdevila (Berga, 1974). Segons l'autora, que s'estrena en literatura, es tracta d'un llibre que esdevé un "cant a la identitat catalana" i que insta el lector a "preservar una llengua bellíssima". La història se centra en la vida de la Norma – la noia que fou imatge de la campanya de la Generalitat "El català, cosa de tots" l'any 1982" - i la seva filla Cati, dos personatges que de forma conjunta expliquen el camí que ha fet el català fins el segle XXI, així com l'esforç de totes aquelles persones que han lluitat per conservar-lo.

"Aquest plec de fulls empeny a l'ús de la llengua les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana. Conservar el català és una feina que hauria d'estar premiada per la Generalitat amb una bossa plena d'adhesius de la Norma, una samarreta d'en Companys i un bol d'escudella. Però, fins que això no passi, no podem defallir", assenyala Pineda.

Per això, insisteix en la importància de "no canviar de llengua", i revertir amb urgència una tendència que "com demostra el llibre" per primera vegada a la història no parteix d'un embat de repressió per part d'un govern estranger. El llibre surt a la venda aquest dilluns 8 d'abril.