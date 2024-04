Joël Dicker publica 'Un animal salvatge': "Cada personatge està atrapat entre l'instint i les expectatives de la resta"

L'escriptor Joël Dicker (Ginebra, 1985), ha publicat 'Un animal salvatge', la seva darrera novel·la editada en català per La Campana i en llengua castellana per Alfaguara. Es tracta d'un thriller de pocs personatges que gira al voltant d'un atracament en una important joieria de Ginebra. Al llibre, l'autor explora les aparences dels protagonistes, a partir de la imatge que ells mateixos volen mostrar, però també de com són percebuts per la societat.

Un altre dels temes principals és l'instint, un atribut que l'escriptor creu que s'ha oblidat l'actualitat per qüestions de sociabilitat. "Cada personatge està una mica atrapat entre aquest instint i les expectatives de la resta, en aquest sentit tots som un animal salvatge", sosté.