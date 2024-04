ECC Ediciones commemora els 30 anys de ‘La muerte de Superman’ amb un còmic especial

Fa tres dècades que el terrorífic Doomsday va matar a Superman en un còmic que marcaria un abans i un després en l’univers de l’Home d’Acer. Ara, més de 30 anys després, ECC Ediciones ha publicat un còmic especial d’aniversari per commemorar aquella història signat pels autors de la mítica història dels 90 inclosos Dan Jurgens, Jerry Ordway i Jon Bogdanove. Gustavo Martínez, editor d’ECC Ediciones, recorda que quan va sortir la història va ser un xoc pels lectors perquè “van arribar a pensar que potser el personatge de Superman no tornaria mai més”.

Superman va morir a mans de Doomsday en una història que marcar tota una generació de seguidors de l’Home d’Acer. L’heroi tornaria posteriorment, tot i que van ser molts els que aspiraven a substituir-lo, tot i que aquella tragèdia es va convertir en un tabú pels Kent. Al còmic commemoratiu, el petit Jon, el fill de la Lois i el Clark, no sap què va passar aquell fatídic dia als carrers de Metròpolis. Després d’assabentar-se’n, el malson torna encarnat en un enemic que recorda a Doomsday.

Martínez recorda que aquesta és una edició que va fer DC Comics per celebrar el 30è aniversari de la història i la seva principal virtut és que va reunir l’equip creatiu que va construir la història original als anys 90. De fet, els autors de la mítica saga ‘La muerte de Superman’, inclosos Dan Jurgens, Jerry Ordway i Jon Bogdanove, es reuneixen en aquest especial còmic, que es completa amb els relats protagonitzats per Acer, el Guardià i els pares de Clark Kent.

Martínez explica que quan va sortir el còmic de ‘La muerte de Superman’ fa 30 anys va ser un xoc pels lectors. “En històries anteriors, el personatge principal semblava que havia mort però sempre tornava miraculosament en les últimes pàgines”.

En canvi, aquesta història que va signar Dan Jurgens es va allargar durant un any i mig entre el 92 i el 93 i “la gent va arribar a pensar que potser el personatge de Superman no tornaria mai”. Això, indica Martínez, va ser tot “un mèrit de l’equip creatiu que van aconseguir que els lectors no poguessin faltar mensualment a la seva cita amb els còmics del personatge perquè ningú preveia com acabaria la història”. Per això, ‘La muerte de Superman’ és “una de les històries més importants del personatge de l’era moderna”.

Martínez declara que quan es tracta de personatges amb 85 anys “és normal que l’editorial reprengui algunes històries claus en la història del personatge i ‘La muerte de Superman’ és una de les més importants”.

Superman i Jason Todd

“Si hi ha dos morts que han estat importants a l’univers de DC són la de Superman i també la del segon Robin Jason Todd, que va ser una mort molt sonada”. Martínez recorda que l’editorial, a finals dels 80, va deixar que fossin els lectors els que votessin si Robin havia de morir o no després de ser atacat pel Joker. Els lectors van donar el vistiplau a l’editorial perquè el popular personatge de l’univers de Batman morís. De fet, ECC ha reeditat recentment ‘Batman: Una muerte en la familia’, amb guió de Jim Starlin i el dibuix de Jim Aparo.