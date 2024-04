Alba Jussà edita el conte 'Llavors qui soc?', protagonitzat per sis varietats d'hortalisses recuperades

L'entitat Alba Jussà ha publicat el conte 'Llavors, qui soc?' a través del projecte 'Llavors d'Oportunitats'. Es tracta d'un relat, en pallarès i en lectura fàcil, on les protagonistes són sis varietats de llavors d'hortalisses recuperades. El conte parla d'una hortalissa que no sap qui és i farà un viatge per esbrinar-ho. Amb aquest conte, es divulga les propietats de la tomata, el pebrot o la ceba, i el lector descobrirà quines curiositats amaguen i com és de sa menjar-les. Amb aquest història, Llavors d’Oportunitats busca difondre el seu projecte d'agricultura social, on manté viu un banc de llavors per recuperar les varietats que plantaven els padrins del Pallars.

'Llavors, qui soc?' l'ha escrit Alba Jussà i les il·lustracions són de Sira Lobo.

Les sis llavors recuperades que protagonitzen el conte es poden adquirir a la botiga de la pàgina web d’Alba Jussà i plantar-les a l’hort propi. Alba Jussà té un hort a Tremp on cultiven varietats recuperades per aconseguir noves llavors i vendre-les i promoure el seu cultiu arreu del territori.

A les presentacions, que s'han fet coincidir amb Sant Jordi, s'hi ha implicat un grup de persones d'Alba Jussà. Elles seran les encarregades de fer els contacontes. La iniciativa de l'edició del conte també promou la inserció laboral de persones amb dificultat d'accés al treball.