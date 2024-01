La tercera edició del Benidorm Fest arrenca aquest dimarts la competició oficial amb la celebració de la primera semifinal, que comptarà amb noms familiars per al gran públic com Angy Fernández i Miss Caffeina i altres més anònims però que amb opcions de triomf com Sofía Coll o Nebulossa. La gala s'emetrà a La 1 i RTVE Play a partir de les 22:50 hores.

Com en els dos anys anteriors, el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alacant) acollirà aquesta ronda preliminar en la qual només la meitat dels seus vuit participants aconseguiran el passi a la final que tindrà lloc dissabte que ve, 3 de febrer, per a triar al representant d'Espanya per anar a Eurovisió 2024. Des de RTVE insisteixen que serà una gala d'alt nivell, amb posades en escena encara més espectaculars, gràcies en part a un escenari més dotat quant a possibilitats tècniques, jocs de llums i pantalles. L'objectiu és millorar la xifra d'1.040.000 teleespectadors (un 10% de quota de pantalla) que van seguir aquesta semifinal el 2023 i consolidar un format que ja s'ha provat eficaç en altres aspectes, com el reclam turístic o la publicació de cançons de gran importància com 'Nochentera', 'SloMo' o 'Ai Mamà'. RTVE ha publicat a les seves xarxes socials l'ordre d'actuació de la gala, que constarà de les següents actuacions: 🚨¡Mañana es la primera semifinal del #BenidormFest2024!



Os recordamos el orden de actuación:



Lérica

Noan

Sofia Coll

Mantra

Miss Caffeina

Quique Niza

Angy

Aquesta semifinal serà a més la primera prova de foc per a un trio completament renovat de presentadors, Marc Calderó i Ana Prada amb Ruth Lorenzo al capdavant quan es compleixen 10 anys de la seva participació en Eurovisió, i d'un jurat que compta amb Carlos Baute, Guilli Milkyway, Ángela Carrasco i Beatriz Luengo en qualitat de presidenta.