St. Pedro, María Peláe, Jorge González i Almácor han aconseguit aquest dijous el seu passi a la final del tercer Benidorm Fest, de la qual sortirà el candidat espanyol que competirà a Malmö (Suècia) al maig en Eurovisió 2024.

La segona semifinal, celebrada al Palau d'Esports l'Illa de la localitat alacantina que dona nom a aquesta preselecció, ha conclòs no obstant això amb l'eliminació de Dellacruz, Marlena, Yoly Saa i Roger Padrós.

El jurat professional ha atorgat la seva millor votació a St. Pedro, amb 94 punts, a dos del màxim possible, seguida de María Peláe (71), Almácor (65), Roger Padrós (55), Marlena (48), Jorge González (42), Yoly Saa (35) i Dellacruz (22).

El jurat demoscópico, integrat per 350 persones en representació de la població espanyola per edat, gènere i comunitat autònoma, ha distingit per aquest ordre a: Jorge González (40), St. Pedro (35), María Peláe (30), Marlena (28), Almácor (25), Yoly Saa (22), Roger Padrós (20) i Dellacruz (16).

Finalment els punts del televot s'han decantat de la manera següent: Jorge González (40), St. Pedro (35), María Peláe (30), Roger Padrós (28), Almácor (25), Yoly Saa (22), Marlena (20) i Dellacruz (16).

Aquest dissabte tindrà lloc la gran final de la preselecció, que emetrà La 1 d'RTVE i que comptarà amb els quatre classificats aquest dijous i amb els altres quatre de la primera semifinal: Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll i Miss Caffeina.