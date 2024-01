Angy Fernández, Sofía Coll, Nebulossa i Miss Caffeina han aconseguit aquest dimarts el seu passi a la final del tercer Benidorm Fest, de la qual sortirà el candidat espanyol que competirà a Malmö (Suècia) al maig al festival Eurovisió 2024.

La primera semifinal, celebrada al Palau d'Esports l'Illa de la localitat alacantina que dona nom a aquesta preselecció, ha conclòs no obstant això amb l'eliminació de Mantra, Noan, Lérica i Quique Niza.

La 'Zorra' del duo Nebulossa ha protagonitzat per sorpresa la primera eliminatòria del Benidorm Fest en conquistar la gala amb 149 punts i, en contra dels pronòstics, la millor valoració del jurat professional.

Al costat d'ells també han obtingut la seva classificació la mallorquina Angy Fernández ('Sé quién soy', amb 137 punts), amb la millor votació del jurat demoscòpic, així com la barcelonina Sofía Coll ('Here to stay', amb 116) i la banda Miss Caffeina ('Bla-bla-bla', 105).

Segona semifinal

Aquest dijous tindrà lloc la segona semifinal, amb altres vuit participants en disputa per les quatre últimes places per a la final del dissabte: María Peláe ('Remitente'), Dellacruz ('Beso en la mañana'), Marlena ('Amor de verano'), St. Pedro ('Dos extraños (Cuarteto de cuerda)'), Jorge González ('Caliente'), Yoly Saa ('No se me olvida'), Roger Padrós ('El temps') i Almácor. ('Brillos platino').