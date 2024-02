'Berlín' tindrà més capítols en Netflix. La plataforma d'entreteniment ha anunciat aquest dilluns que renova per una segona temporada la sèrie protagonitzada per Pedro Alonso, seguint d'aquesta manera el fenomen de 'La casa de papel' com el seu spin off.

La renovació de 'Berlín' es produeix després que la sèrie hagi estat la més vista globalment i arribés al Top 10 en 91 països. Des de llavors porta 7 setmanes seguides en el Top 10 de TV de parla no anglesa, on porta 348 milions d'hores vistes i 53 milions de visualitzacions acumulades. La sèrie se situa ja en el lloc número 9 de les sèries de parla no anglesa més vistes de la història en Netflix. La plataforma d'entreteniment també ha revelat que la segona temporada de 'Berlín', creada per Álex Pina ('La casa de papel', 'Sky Rojo') i Esther Martínez Lobato ('La casa de papel', 'Sky Rojo'), començarà l'any vinent 2025.