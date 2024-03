La Isla de las Tentaciones confirma l'embaràs d'una de les concursants: "Se'ns ha escapat de les mans"

La Isla de las Tentaciones ha finalitzat la setena edició amb el famós retrobament entre temptadors i temptats. I, si per alguna cosa ha destacat aquesta temporada, és pel nombre d'abandonaments que hi ha hagut entre els participants. L'adeu d'Alba Casillas i Rober al primer programa va servir d'avís per al que vindria posteriorment. Era la primera vegada que passava, mai abans en set edicions una parella havia abandonat el programa fins i tot abans d'arribar a la primera foguera.

Realment, al retrobament que serveix de clausura de la temporada, no hi va haver retrobament com a tal, ja que cadascú va declarar per separat. Una d'elles va ser l'Alba, que va visitar el plató per donar explicacions sobre l'abandonament exprés en menys de 48 hores. La parella no va poder superar la pressió del programa i va decidir abandonar per continuar la vida junts. Tot i això, la relació només va durar tres mesos més fins que ho van deixar, segons ella, per una infidelitat, fet que no existeix a la versió de Rober.

Després va ser el torn d'Andrea Bueno, qui es preveia com una de les figures més importants d'aquesta edició. El seu caràcter explosiu sumat al fet que no callava res prometia molt joc a la vila de les noies. A l'hora de la veritat, però, la seva virtut per a l'espectacle va acabar sent el que la va condemnari i també va acabar abandonant. La gelosia va poder amb ella al cap de pocs dies i, seguint els passos d'Alba Casillas i Rober, va abandonar el programa en solitari, però obligant la seva parella Álvaro a fer el mateix. Fora del programa continuen tenint relació, però no com a parella.

La sorpresa del retrobament la va anunciar una de les parelles que van entrar i van sortir junts del programa, Ana i Borja, que es van tornar a veure les cares amb Sandra Barneda. La presentadora no va poder amagar la seva sorpresa en veure el canvi físic d'Ana i que ja no eren dos, sinó tres, ja que estan esperant un fill.

El nadó de La Isla de las Tentaciones

Vuit mesos després de deixar les viles, els concursants van tornar al programa per explicar com estava sent la seva vida. El canvi més gran el van protagonitzar Ana i Borja que van entrar al reality amb molts dubtes i van sortir més reforçats que mai. Tant, que han segellat el seu amor amb un fill. "Però, això? No és fake, oi?", preguntava amb sorpresa Sandra Barneda. "Sorpresa", va respondre Ana, ensenyant la seva panxa.

L'estupor de la presentadora era, no tant per la notícia ja de per si sorprenent, sinó per l'estat avançat de l'embaràs. I és que no queden gaires mesos pel part. "De set mesos i mig. Jo crec que va ser l'endemà de sortir del programa o aquella mateixa nit", va confessar l'Ana. A pantalla, van compartir protagonisme amb un dels temptadors, Napoli, que va ser amb qui més feeling va tenir l'Ana durant el programa.

"La situació es va començar a escapar-se de les nostres mans, més del que pensava. Amb els jocs ella em va decebre una mica en veure que es deixava anar així amb en Napoli", va reflexionar en Borja al veure alguna de les imatges del programa. Però de seguida van arribar els somriures pel nom del nadó, que ha escollit en Borja i que és d'origen italià. "Nom italià, un homenatge a en Napoli?", va fer broma Sandra Barneda.