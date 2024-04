S’ha tret un altre conill del barret

Més que passar a la història de l’alta política, Carles Puigdemont segurament on passarà, i amb lletres majúscules, serà a la història de la televisió. ¡Ah! Té una facilitat prodigiosa per enlluernar les teles. Ha desenvolupat un art sorprenent. Cada matí es treu un conill del barret i totes les cadenes corren a enfocar-lo donant-li un protagonisme preciós.

Puigdemont coneix l’art de l’excitació televisiva com pocs. Té una extraordinària habilitat a elevar les seves qüestions personals com si fossin transcendents. I el més meritori: aconsegueix que les cadenes ho reflecteixin. Ahir mateix va executar a RAC1 una nova tombarella sobre si mateix i va llançar, en forma de notícia, que deixarà la política si no guanya les eleccions.

Tot i que els anuncis futuribles que els polítics fan sobre ells mateixos solen ser com els pebrots de Padrón, que unos se cumplen y otros non, malgrat això, totes les cadenes van donar com a notícia principal aquesta puigdemontina hipòtesi. A mi m’ha semblat interessant el que va apuntar Carlos Alsina a Espejo público (Antena 3). Li va enviar aquest suggeriment a Salvador Illa, de cara a les eleccions: "Té l’oportunitat de la seva vida. Que faci la campanya electoral partint d’aquesta oració: ¿Vol que Puigdemont desaparegui? ¡Voti el PSC!". ¡Ah! No és un mal eslògan. Jo crec que fins i tot el subscriuria ERC.

La cadena que ho està passant pitjor, amb aquests conills que es va traient Puigdemont del barret, és TV3. Ha de fer uns equilibris molt dificultosos.

Declaracions de pressa i corrents

Al TN migdia, al no tenir més remei que donar visibilitat a Puigdemont, van afegir de seguida, immediatament, unes declaracions de Pere Aragonès. Les va fer al matí, molt de pressa, per intentar contrarestar el protagonisme televisiu del seu gran rival i oponent. I TV3 ens els va oferir tots dos, Puigdemont i Aragonès, l’un rere l’altre, un pack de rellevància compartida, perquè a ERC i a la Generalitat es mitigui aquesta sensació, tan dolorosa, que sembla que s’estan sempre posant a roda.

A mi em sembla que TV3 s’hauria de concentrar ara a aconseguir un debat televisiu a tres. Seria una trobada espectacular. D’alt valor escènic. Tindria molta audiència. Emetre’l des d’Andorra no seria cap problema.