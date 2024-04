Sorpresa a 'Supervivientes' amb la quarta expulsió definitiva de l'edició: "Ja em tocava tornar"

Els espectadors de 'Supervivientes 2024' van conèixer ahir a la nit el nom de la quarta expulsada definitiva de l'edició. Després de més d'un mes a Playa Limbo convivint amb Kiko Jiménez i els concursants que anaven sent desterrats, Laura Matamoros ha hagut de posar fi a la seva segona aventura al reality de Telecinco, pel qual ja va passar l'any 2017.

A 'Connexió Hondures', els habitants de l'esmentada platja van disputar un joc de resistència per alliberar-se de l'expulsió. La guanyadora de la prova va ser Blanca Manchón, de manera que Kiko Jiménez, Arantxa del Sol i Laura Matamoros van quedar en mans del públic.

El concursant que va rebre més suport va ser Kiko i, per tant, les seves dues companyes van quedar a la corda fluixa. Finalment, als minuts finals de la gala, Sandra Barneda va comunicar el resultat de la votació del públic: Laura Matamoros era l'expulsada definitiva.

Una decisió que deixava en xoc els seus companys de platja, tal com van reflectir les cares de Kiko i Blanca. "Aquesta experiència ja l'he viscuda i ja em tocava tornar amb els meus fills, que no podia més", va assegurar Laura després de conèixer que havia de posar rumb a Espanya.

"Estic feliç per haver tornat a viure aquesta experiència d'aquesta manera, que és totalment diferent de la primera i feliç per tornar a veure els meus fills, és el que hi ha. La gent és el que vol, és un concurs", va explicar abans que Kiko es fongués en una abraçada amb ella, encara desconcertada per la seva expulsió: "Joder, Laura".