Descompte per l'estrena inaugural i la resta d'espectacles per a la Fira Mediterrània

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 50 % de descompte per l'estrena inaugural "Sol Picó i la Banda Chapicó" i un 20 % per la resta d'espectacles per a la Fira Mediterrània, que es durant a terme entre el 10 i el 13 d'octubre a Manresa.

Presentant el Carnet del Club a les taquilles del Kursaal abans del 9 d'octubre, obtindreu el descompte corresponent. Promoció limitada, no acumulable a altres descomptes.