Quan la gent arriba a la plataforma fa cua per comprovar amb el full que porta que estigui derivada pels serveis socials i se li lliura el lot, on hi ha pasta, llegums, tomàquet fregit, oli, tonyina, sardines, arròs, xocolata, ensalada russa, galetes, sucs, algun refresc, fruita, peix, carn i llet. També hi ha embotits i precuinats, halal i normals.