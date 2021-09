CaixaBank ha concedit 7.200 milions d’euros en finançament sostenible en la primera meitat del present exercici, un 45% més respecte al volum finançat en tot el 2020, consolidant-se com un dels focus d’activitat de l’entitat.

Una part rellevant del finançament sostenible s’ha formalitzat sota el format de préstecs sostenibles (ESG-Linked), que vinculen el tipus d’interès del finançament a ODS (KPIs o Ràtings ESG). En aquesta categoria, el 2021 CaixaBank ha tancat 38 operacions per valor de 3.730 milions d’euros. Entre aquestes operacions, destaquen el finançament sindicat d’Acciona, el finançament sostenible més elevat fins ara a Espanya i pionera en l’àmbit global en garantir els impactes plantejats com a objectius en el finançament, el sindicat d’Atresmedia, que es va convertir en el primer préstec sostenible a Espanya al sector audiovisual i els finançaments sostenibles sindicats formalitzats per Naturgy, Roca i Werfen.

D’altra banda, CaixaBank ha portat a terme vuit préstecs verds, que es caracteritzen per finançar projectes amb un impacte positiu directe en matèria mediambiental, per valor de 211 milions d’euros. Dins d’aquesta categoria, destaca el finançament concedit al febrer a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per finançar el seu programa de mobilitat sostenible o el Project Finance d’energia renovable de Cúbico, les dues operacions públiques. En l’àmbit transaccional, CaixaBank està liderant la innovació mobilitzant 3.340 milions d’euros en nou operacions vinculades a productes transaccionals, en què destaquen diverses operacions amb Endesa.

14.600 milions d’euros en emissions sostenibles

Quant a l’activitat de mercat de capitals, durant el primer semestre el banc ha participat a Espanya i Portugal en emissions de bons ESG per 14.600 milions d’euros, cosa que suposa duplicar el volum total registrat el 2020. En concret, ha participat en el 2021 com a ‘bookrunner’ en l’emissió de 13 bons qualificats de verds, socials o sostenibles.

En l’activitat sostenible desenvolupada per CaixaBank durant el primer semestre al mercat de capitals, destaquen els Bons Verds o Sostenibles de Red Eléctrica, Telefónica, Iberdrola i Enel, i les emissions del Bo Sostenible de la Comunitat Autònoma Basca, Comunitat de Madrid i Andalusia.

Per la seva banda, CaixaBank ha continuat apostant per una política de ‘funding’ vinculada a sostenibilitat. Així, durant el primer semestre de l’exercici, ha realitzat quatre emissions de bons, tres verds i un de social, per un import de 3.000 milions d’euros i 500 milions de lliures. Amb això, l’entitat suma set emissions al mercat de Bons Verds i Socials des del 2019, per un volum total de 6.000 milions d’euros i 500 milions de lliures.