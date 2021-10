La bagenca E Vila Projects ha provat amb èxit el nou robot autònom TIAGo Disinfection, una solució per a la desinfecció d’aire i superfícies en espais interiors públics i privats que es presenta com el primer de les seves característiques amb disseny i producció cent per cent catalans.

TIAGo Disinfection, que E Vila Projects ha creat amb la barcelonina PAL Robotics, ha estat testat a les instal·lacions del Districte Administratiu de la Generalitat, a la Zona Franca de Barcelona, gràcies a una prova pilot impulsada pel departament de Polítiques Digitals. La prova s’ha fet durant vuit mesos en aquestes instal·lacions i ja té el vist-i-plau per passar a la fase de comercialització. E Vila Projects ha desenvolupat el mòdul d’emissors germicides, que ha estat integrat a la part superior del robot autònom desenvolupat per PAL Robotics. Amb l’aparell, els microorganismes «esdevenen inofensius en qüestió de segons un cop s’exposen a la radiació ultraviolada», diu l’empresa.

E Vila Projects va iniciar la seva fèrtil relació amb el món sanitari arran de la pandèmia. E Vila Projects, especialitzada en solucions en infrarrojos i ultraviolats per a la indústria, va aportar el seu gra de sorra a la lluita contra la covid desenvolupant un equip de desinfecció de mascaretes que va poder obtenir la validació oficial d’Eurecat gràcies a una trucada del llavors president de la Generalitat Quim Torra a una de les sòcies de l’empresa, la manresana Eugènia Vila. «El president Torra, que llavors estava amb la covid i ens va veure per la tele, estava molt interessat en que poguéssim tirar endavant el projecte i ens van obrir per a nosaltres Eurecat», diu Vila.

Amb la mateixa tecnologia, E Vila Projects ha anat oferint solucions a mida de diversos sectors professionals. «Hem fet fins a 2.500 equips», diu Vila. «Estem obsessionats en crear entorns laborals segurs. Si els espais estan ben tractats qualsevol altra pandèmia es podria enfocar d’una manera diferent», assegura Vila. L’empresa, que ha aconseguit una subvenció del ministeri d’Innovació després d’una llarga tramitació, està desenvolupant una divisió d’equips de desinfecció. L’empresa creix: ja són 18 treballadors, i l’any passat la facturació es va disparar el 25%. «Enguany tancarem amb dos milions d’euros», diu Vila. «Hi ha hagut molta feina, però som tossuts i estem il·lusionats, diu la directora general de l’empresa que va fundar el 2008 amb Josep Lluís Molina i Cèsar Molina.