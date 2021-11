Vocació social, reconeixement de l’emprenedoria i balanç generacional marquen el veredicte d’enguany dels premis Regió7, que seran lliurats en un acte al teatre Kursaal el proper dia 23. Els premis Actius Socials i Ambaixador van a parar al SIAD de Manresa i a Miquel Vilardell, que donen a la llista de guardonats un fort component social a través del reconeixement d’un servei que dedica una atenció especial a la violència domèstica i d’un metge d’amplíssim reconegut que dona el seu nom a la reflexió més rigorosa que s’ha fet sobre la sostenibilitat del sistema sanitari català.

Els premis Empresa i Ciència coincideixen a reconèixer dues trajectòries marcades per la capacitat emprenedora i l’ambició. El reconeixement empresarial és per a Conserves Ferrer, una companyia familiar amb seu a Santpedor que, partint de Sant Llorenç de Morunys, ha crescut fins a escampar els seus productes pel món; i el guardó Ciència i Tecnologia és per a Sateliot, una companyia fundada pel manresà Jaume Sanpera que ha portat l’ambició encara més enllà, fins a situar un satèl·lit en òrbita.

Els premis Esports i Cultura van a parar a dues dones que representen la generació que ha assolit la plenitud i la que pren el relleu: Mont Plans, una de les grans actrius de l’escena catalana, nascuda el 1948, i Mireia Badia, nascuda el 1996 i enguany enfilada al subcampionat del mon d’enduro.

També és una glossa al relleu generacional el premi Comunicació, que és per al degà dels periodistes de la Catalunya central, Josep Tomàs Cabot, però inclou enguany un accèssit per a Nadine Romero. El jurat ha volgut traçar un cercle entre un representant destacat del periodisme tradicional i les noves tecnologies de la comunicació, una realitat emergent que encara no ha assolit un nivell de maduresa, però que, en el cas de la «tiktoker» manresana, mereix un subratllat per haver aconseguit desenes de milers de seguidors en català.

Els premiats

Premi Actius Socials

El Servei d'Atenció a les Dones de Manresa (SIAD) arriba als 25 anys oferint assessorament a les dones en assumptes tan crítics i sensibles com la violència masclista. El servei, creat per l’Ajuntament de Manresa, va ser un dels pioners a Catalunya i és capaç d’oferir una ajuda integral a les víctimes, des de resposta habitacional fins a assessorament legal.

Premi Ambaixador

Miquel Vilardell és nascut a Borredà, poble Berguedà que està entre els més petits de Catalunya, i amb el qual manté vincles estrets. És Catedràtic de Medicina Interna i ha presidit les societats catalana i espanyola de la seva especialitat. L’informe institucional sobre la sostenibilitat del sistema sanitari català porta el seu nom. Forma part del Patronat de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic-Central de Catalunya.

Premi Empresa

Conserves Ferrer és una empresa familiar amb seu a Santpedor que, amb un creixement sostingut, ha aconseguit crear una marca i estar present en una cinquantena de països, alhora que manté una gran implantació als nostres supermercats. Nascuda el 1964 a Sant Llorenç de Morunys, té un catàleg de 250 productes alimentaris, reconeguts per la seva qualitat. La seva salsa de calçots ha esdevingut gairebé el cànon del sector

Premi Ciència i Tecnologia

Jaume Sanpera és un enginyer i emprenedor manresà. Ha estat el fundador de l’empresa Sateliot, que ha desenvolupat en primer nanosatèl·it català, l’Enxaneta. És el primer que funciona amb tecnologia 5G amb la funció de connectar l’anomenat internet de les coses. Llançat el mes de març des del Kazahstan, és el primer d’una sèrie que preveu crear una xarxa de connectivitat fonamentada a Catalunya.

Premi Cultura

Mont Plans és una actriu artesenca que forma part d’una generació daurada del teatre català i acumula una de les trajectòries més prolífiques de l’escena catalana. Ha format part de La Cubana i de Dagoll Dagom i es va fer àmpliament popular sent un dels personatges protagonistes de la sèrie de TV3 «Teresina SA». El seu darrer muntatge, «Cadires», s’ha estrenat aquest octubre a Esparreguera.

Premi Esports

Mireia Badia va nèixer a Manresa el 1996, durant aquest 2021 s’ha proclamat subcampiona del món d’Enduro, darrera de Laia Sanz, després d’una competició en què va guanyar una de les sis proves del circuit, a Portugal. En el decurs de l’any, la pilot de Gas-Gas també ha aconseguit el sisè campionat d’Espanya i va ser peça fonamental per al tercer lloc de l’equip espanyol en els Sis Dies Internacionals d’Enduro.

Premi Comunicació

Josep Tomàs és un periodista i escriptor manresà nascut el 1930. També és doctor en Filosofia i Lletres, llicenciat en Medicina i degà dels periodistes de la Catalunya central. Ha estat director de la revista Història i Vida entre 1991 i 1997, col·laborador de Regió7, articulista en diaris de Barcelona i de Madrid i prolífic divulgador científic. És autor de nombroses novel·les, algunes de les quals emmarcades en temàtiques culturals.

Accèssit Comunicació

Nadine Romero, nascuda a Manresa el 1996, és professora de ball i coreògrafa de professió, però han estat les seves anècdotes quotidianes, moltes d’elles en una escola, les que l’han fet reunir 78.000 seguidors a la xarxa TikTok. El jurat li concedeix un accèssit per haver aconseguit obrir-se pas en català en una xarxa que és avui la que creix més al món i que esdevé una nova forma de comunicació.

Premi Tendències

L’arquitecte Martí Campabadal i el creatiu publicitari Àlex Garcia reben el premi a les promeses emergents en el món cultural pel seu original projecte La Llum de l’Obac, que combina emprenedoria amb creativitat i concep la llum com un material artístic, tal com han demostrat al FABA i a Ampans.

Els detalls

L’acte serà presentat per la periodista de Regió7 Queralt Casals i els guanyadors rebran una figureta de bronze obra de Ramon Oms. Els guardons han estat decidits per un jurat format per membres del Consell Assessor de Regió7. Han valorat propostes realitzades pels responsables de la redacció del diari i per les entitats que han volgut participar en el procés.

Enguany han format el jurat Gonçal Mazcuñán, Valentí Martínez, Josep Maria Descals, Albert Cots, Àngels Freixanet, Delfina Corzán, Ramon Segués, Anna Solsona, Fèlix Noguera, Xavier Obradors, Enric Martí, Jordi Molet i Marc Marcè.

El premi Tendències, que es lliura a creadors prometedors en els difererents camps de la cultura, distingeix enguany Obac, una proposta poc convencional que connecta l’emprenedoria empresarial amb la voluntat artística. La distinció ha estat decidida per un jurat que enguany ha estat integrat per Joan Morros, Àngels Serentill, Anna Roca, Jordi «Jet» Serra, Joan Cayuela i Marc Marcè.

El lliurament de premis d’enguany serà el 21è que organitza el diari. El primer es va celebrar el 1987, sota la denominació «Els 7 de Regió7». Des de llavors, s’han succeït edicions en diferents formats. En l’etapa actual se celebra ininterrompudament des del 2007, els primers anys a l’auditori Plana de l’Om i, des del 2019, al teatre Kursaal.

L’edició de l’any passat es va celebrar en unes condicions especials a causa de la covid, que va obligar a restringir l’aforament i les interaccions, fins i tot a l’hora de lliurar els guardons. En aquesta ocasió, la limitació que es mantindrà és l’obligatorietat de mascareta.

Una gran veu per glossar el que s’ha dit del periodisme

El manresà Xavier Serrano, periodista, músic, fotògraf, locutor i doblador, veu corporativa del canal 3/24, és la gran veu de la Catalunya central. La posarà al servei del que s’ha dit del periodisme en una intervenció a l’acte del lliurament de premis que vol ser una reivindicació de la professió, seriosament i també amb un punt d’humor.

L’acte de lliurament dels premis Regió7 se celebra el dia 23 a les 8 del vespre al teatre Kursaal després d’una llarga trajectòria a l’auditori de la Plana de l’Om, on es va celebrar fins a la gala del 40è aniversari, el 2019. La sala de la Plana no permetia encabir totes les persones que estaven interessades a assistir-hi, i el pas al Kursaal fet el 2019 es va consolidar el 2020, en què va tenir lloc al teatre en condicions molt limitades per les normes anticovid.

Un acte obert i amb entrades disponibles

Enguany, l’acte torna al gran escenari del Passeig de Manresa amb tot l’aforament disponible. Les persones interessades a assistir-hi que no hagin estat convidades directament pel diari poden aconseguir una invitació entrant a la web kursaal.cat. Previ registre, hom pot triar una localitat. L’acte durarà entorn d’una hora i quart, serà presidit per un membre del govern de la Generalitat i per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i al final se servirà un piscolabis al vestíbul i al pati.