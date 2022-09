La festa anual dels empresaris del Solsonès premia Pintures Grifell, Amisol i Pau Reig

L’empresariat del Solsonès va celebrar ahir al vespre la seva festa anual en la què es van fer entrega dels premis «Engegant la festa». L’empresa Pintures Grifell, l’escultor Pau Reig i l’associació Amisol van rebre els reconeixements durant l’acte celebrat ahir a l’hotel Gran Sol.

Pintures Grifell va rebre el reconeixement per la seva trajectòria comercial. Aquest negoci es va engegar fa 152 anys pel besavi dels dos germans que actualment gestionen l’empresa. Va començar només dedicant-se a pintar i durant i després de la guerra civil la principal activitat va ser la restauració de pintures i esglésies. Més tard es va obrir la botiga de la plaça del Camp i actualment combina les dues vessants: la botiga i els treballs per encàrrec.

El segon premiat de la nit va ser Pau Reig. El jove solsoní va veure reconeguda la seva tasca com a creador i restaurador d’imatgeria festiva. Tot i que no va poder assistir a l’acte, Reig va voler compartir a través d’un vídeo, el premi amb la comparsa dels Espedrers. De fet, el premi va estar motivat per la campanya «L’Espedrera ha post dos ous» que ha finalitzat amb la creació dels dos gegants més joves del Carnaval de Solsona estrenats en la darrera edició. El projecte, a més de crear els dos gegants, combinava també una vessant educativa amb una d’impuls al comerç local. A més, Reig va destacar que amb la història que es va crear darrere del naixement dels dos nous gegants, també es van tractar temàtiques LGTBI.

El reconeixement per la responsabilitat social va ser per l’associació Amisol. Es tracta d’una de les associacions socials més actives de Solsona i comarca i des del seu naixement l’any 1976 ha anat ampliant la seva cartera de serveis per tal d’ajudar a les persones amb discapacitats i a les seves famílies.

L’acte, on hi van assistir una seixantena de persones, va comptar també amb la participació del músic Eduard Gener, de la presentadora Elis Colell i de l’humorista Godai Garcia. També hi vans er presents els representants de les tres entitats organitzadors, la UBIC de Solsona, l’Associació d’Empresaris i l’Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona.

