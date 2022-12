El Celler Cooperatiu d’Artés, de la DO Pla de Bages, participarà aquest dissabte, 10 de desembre, a la Festa del Vi Novell de Barcelona, que es farà durant tot el dia als jardins del Palau Robert. En total hi seran presents 13 cellers catalans de 7 denominacions d’origen diferents, que hi portaran a tastar 19 vins novells, més 3 cellers mallorquins que enguany se sumen a la festa per promocionar i donar a conèixer el vi novell. Aquesta serà la primera vegada que la DO Pla de Bages té representació a la festa del vi novell català a través del Celler Cooperatiu d’Artés, que forma part del grup de cellers elaboradors de novell, que organitzen conjuntament la festa.

La festa, que té el suport de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), obrirà portes a les 11 del matí i s’allargarà fins a les 8 del vespre. L’entrada als jardins del Palau Robert serà lliure i els tiquets de degustació tindran un cost d’1,5 euros el tiquet individual o 10 euros el paquet de 8 tiquets. A més de tastar els vins, la festa és una ocasió excel·lent per conèixer de primera mà els cellers elaboradors, que explicaran a tothom qui ho vulgui la història i les especificitats dels seus vins. La festa, traca final de la gira del novell La festa del vi novell tancarà la gira que el vi novell ha fet per tot Catalunya durant aquest mes de novembre i inicis de desembre. Durant aquest temps ha recorregut una desena de ciutats catalanes amb l’objectiu de donar a conèixer el vi novell. I ho ha fet amb The Wine Truck, un bar de vins en forma de ‘food truck’ on s’han pogut tastar tots els vins. El vi novell és l’únic vi de temporada, un vi que surt al mercat l’11 de novembre, dia de Sant Martí, i que està pensat per ser consumit de manera immediata, idealment entre novembre i finals d’hivern. La història del novell a Catalunya es remunta a quan a les cases de pagès el vi de l’any anterior no arribava en bones condicions fins a l’hivern següent i s’esperava amb molta il·lusió el vi de la nova anyada. Aquest vi es consumia sense haver reposat, tal com fan la resta de vins, fins i tot els joves, que no surten al mercat fins més endavant.