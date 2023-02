La compravenda d'habitatges a Catalunya va créixer el 14,7% el 2022 amb un total de 102.231 operacions. És l'increment interanual més elevat des del 2007 i en un any en què el comprador estranger ha seguit guanyant terreny (el 13,6% del total de compravendes), segons ha informat aquest dimarts l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària (API). No obstant això, en aquest últim trimestre s'ha experimentat un "lleuger refredament de les xifres globals", ha reconegut el director de la Càtedra en Mercat Immobiliari, Luis Fabra. La compravenda d'habitatges a Catalunya entre octubre i desembre va ser de 24.038 operacions, un descens del -10,9% en comparació amb el tercer trimestre de 2022 (26.966) però un 8,7% més que el quart trimestre del 2021.

"Si agafem el conjunt de l'any, el 2022 ha estat fantàstic i un excel·lent any", ha apuntat Fabra, que ha detallat que s'ha mantingut el percentatge d'un 85% de compravendes d'habitatge usat i un 15% d'habitatge nou, i amb Barcelona acaparant sis de cada deu transaccions immobiliàries a Catalunya (66.537, un +15,1% interanual). Només la demarcació de Lleida presenta xifres negatives amb 1.271 compravendes d'habitatges durant el 2022 (el 5,3% de quota de mercat i un descens interanual del -7,9%).

Els preus segueixen a l'alça: 2.417 euros/m2 de mitjana

Pel que fa a preus, la quantia del m2 segueix a l'alça a Catalunya -2.417 euros/m2- però amb tendència a l'alentiment (un +1,1% de taxa trimestral i un 6,7% interanual). "Hem fet les coses molt bé durant el cicle immobiliari actual, de 2014 a 2022", ha afirmat el director de la Càtedra en Mercat Immobiliari. "Estem en 2.417 euros/m2 de mitjana a Catalunya. Hi ha hagut set o vuit anys consecutius de creixement dels preus, però ha estat molt moderat i sovint per sota del 5% anual", ha constatat Fabra, que ha recordat que Catalunya queda lluny dels màxims històrics de 2.975 euros/m2 de mitjana del 2008.

"En aquella època experimentàvem increments de preus interanuals del 15 i del 20% el m2. Ara això no passa, i és una altra fortalesa de l'actual mercat immobiliari", ha reflexionat en veu alta el director de la Càtedra en Mercat Immobiliari. La demarcació de Barcelona continua essent la més cara amb 2.759 euros/m2 –amb un ascens trimestral de l'1,1% i interanual del 5,8%- mentre que la demarcació de Lleida va ser la més econòmica amb 1.340 euros/m2, un +2,9% trimestral i un +11,4% interanual.

El 28,2% de les compravendes a Girona, fetes per estrangers

En paral·lel, el percentatge de compravendes d'habitatges per estrangers a Catalunya va registrar el 2022 un nou màxim i acumula ja set trimestres de creixement. En el quart trimestre, el 15,6% de les compres van correspondre a estrangers (3.745). Una xifra que és del 13,6% durant tot el 2002, destacant per sobre de tot la demarcació de Girona amb un 28,2% de compravenda d'habitatges fetes per estrangers.

D'altra banda, el número de contractes de lloguer va registrar un lleuger increment en l'últim trimestre disponible –el tercer trimestre del 2022- amb 37.992 contractes a Catalunya (un -7,2% interanual), amb Barcelona molt destacada acaparant 28.969 del total. El preu mitjà de lloguer va ser de 806 euros (màxim de la sèrie), a notable distància de les demarcacions de Girona (614 euros), Tarragona (558 euros) i Lleida (467 euros).

81.151 hipoteques a Catalunya, el 15,3% més interanual

Finalment, i pel que fa a nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya, va ser de 81.151 el 2022, amb un descens trimestral del -5,9% però amb un increment interanual del 15,3%. "Tenim un mercat hipotecari actiu, i això és una bona notícia", ha aplaudit Fabra, que només ha lamentat la pujada dels tipus d'interès i l'impacte de la inflació que s'ha notat a finals d'any. "El tipus d'interès mitjà dels nous crèdits hipotecaris ha estat del 2,6%, significativament més alt que el trimestre precedent (2,27%)", ha reconegut el director de la Càtedra en Mercat Immobiliari.

"Per tant, és previsible una tendència alcista en els pròxims trimestres", ha alertat Fabra. De fet, l'endeutament hipotecari mitjà per habitatge va arribar als 166.190 euros, nivell màxim des del 2008, amb un ascens trimestral del 0,4% i un increment interanual del 2,9%.