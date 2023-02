Es presenta la primera comunitat energètica empresarial de l'Anoia, Les Comes Genera

Avui s'ha presentat en societat Les Comes Genera, la primera comunitat empresarial energètica de l'Anoia, que promou l’Associació Empresarial del Polígon Industrial Les Comes (AEPIC). L'entitat, constituïda en format de cooperativa sense ànim de lucre, la integren deu empreses associades a l'AEPIC: Calvet de Maians S.L., Centre de Gestió Mediambiental S.L., Comercial Godó, Productos Labin S.L., Leather Química S.L.U, Meritem S.L., Trevi Tallers Mecànics S.L., Planxisteria Pla S.L., Eminfor S.L., i Quimianoia.

L’objectiu de la cooperativa és dissenyar un model d’autoconsum col·lectiu d’energies renovables al Polígon Industrial Les Comes amb la participació de les empreses que ho desitgin i es vulguin sumar a la iniciativa. Així, es pretén proveir els associats de serveis per a la millora de la gestió energètica, ambiental i econòmica. I es vol fer amb la producció i generació d’energia amb tot tipus de fonts renovables, i molt especialment, les d’origen solar i tèrmica; l’impuls, el disseny, la instal·lació i la gestió de tot tipus d'instal·lacions adreçades tant a la generació d’energia de renovables com el compartiment, l'agregació i l'emmagatzematge; a més d'impulsar projectes de mobilitat verda.

El president de l’AEPIC, Joan Mateu, ha explicat que es tracta d’una "molt bona oportunitat per les empreses, ja que els beneficis són, d’una banda, ambientals, a través de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, i per l’altra, econòmics, degut a la reducció de la despesa energètica que repercuteix en un benefici econòmic a les empreses”. A més, el president, ha insistit que els beneficis de formar part d’una comunitat d'aquestes característiques permet a les empreses superar les barreres que dificulten a les empreses instal·lar energia fotovoltaica; i també permet estalvis en cost per economies d’escala, entre d'altres.

La cooperativa ha sol·licitat un ajut de fons europeus, i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. El regidor de Sostenibilitat i Mobilitat del consistori igualadí, Miquel Vives ha afirmat durant la presentació que "les comunitats energètiques són un instrument clau per impulsar la transició energètica a nivell local, ja que permeten la generació distribuïda i renovable al territori.” El regidor ha destacat que a més, aquesta iniciativa respon a objectius com “l’aposta per la sostenibilitat i la consciència ecològica de l’empresariat, perquè les empreses siguin més competitives davant la crisi energètica i climàtica, i també, de compromís social davant les persones i famílies que estan en risc d’exclusió social” .

Les Comes Genera ha acordat cedir un percentatge de l'energia fotovoltaica generada a consumidors vulnerables. Seran 20kWp, en un transvassament que es farà gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i Serveis Socials, que detectaran els consumidors susceptibles de rebre l'ajut per poder-los oferir la seva participació amb beneficis econòmics i ambientals.

La cessió d’aquests 20kWp es proposa amb una modalitat d’1kWp per llar amb l’objectiu d’arribar a 20 llars de consumidors vulnerables. La participació d’aquests consumidors serà sota la tipologia d’autoconsum compartit i sempre de forma voluntària. Anualment, serveis socials proposarà a diferents consumidors detectats com a vulnerables participar d’aquesta cessió. Més endavant, s’ampliaria aquesta cessió.