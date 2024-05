«Pasapalabra» es prepara per a un dels seus duels històrics

Pasapalabra, un dels concursos més longeus i estimats de la televisió espanyola, porta oferint duels inoblidables des dels seus inicis. Entre els més recents hi ha, per exemple, el de Luis de Lama i Pablo Díaz, o el de Rafa i Orestes, precedits per molts altres. Tensió, esportivitat i molta cultura són els ingredients que no han pogut faltar durant tot aquest temps als «roscos», on els concursants repassen l’abecedari per donar una lliçó de memòria i intel·lecte als teleespectadors, endevinant una paraula a través de la seva definició per cadascuna de les 35 lletres (ja que la «W» no apareix).

Actualment, el programa d’Antena 3 viu un d’aquells enfrontaments que passaran a la història, amb Moisés Laguardia i Óscar Díaz de protagonistes. Cada dia que passa la tensió de l’icònic duel és més palpable i les xarxes no fan més que preguntar-se quan, com i qui s’endurà el pot, això significa la fi d’aquesta batalla de titans intel·lectuals.

El pot ja tindria amo

Després d’una llarga espera, sembla que totes les respostes arribaran molt aviat a les nostres pantalles. Aquest passat dimarts, 30 d’abril, Pasapalabra va fer un anunci a les seves xarxes socials que ha alertat tots els seus seguidors. Es tracta d’un vídeo inusual que tan sols han publicat -en format similar- les vegades que un dels concursants s’ha endut el premi final desitjat.

Concretament, el vídeo mostra diferents plànols dels famosos concursants i afegeix: «Óscar i Moisés. Un pot de gairebé 2 milions d’euros. Tornaran a fer història? Descobreix-ho ben aviat a Antena 3». Encara que no de forma explícita, aquesta promoció anuncia, per fi, la imminent arribada de la fi del gran enfrontament entre Moisés i Óscar, aconseguint un dels dos completar el «rosco» i rebent el pot que, fins aquest passat dimarts, acumula la gran xifra de 1.772.000 euros.

De moment queda esperar per saber quin dia podrem conèixer el resultat final i veure el -segur- emotiu últim «rosco» d’aquests dos grans concursants que tantes tardes han amenitzat milions de teleespectadors. Tot sembla indicar que l’espera es podria acabar aquesta mateixa setmana.