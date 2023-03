Cepsa construirà una nova planta de biocombustibles de segona generació (2G) al Parc Energètic 'La Rábida' a Palos de la Frontera (Huelva), que suposarà una inversió de fins a 1.000 milions d'euros.

Aquesta nova planta produirà tant dièsel renovable com SAF (combustible sostenible per a aviació, per les seves sigles en anglès) i suposarà la creació de fins a 1.600 llocs de treball, directes i indirectes, durant la seva fase de construcció, segons ha informat la companyia en un comunicat.

Els biocombustibles 2G seran fabricats a partir de residus orgànics, com olis usats de cuina o deixalles agrícoles, entre altres, fomentant amb això l'economia circular.

La utilització de biocombustibles pot arribar a reduir fins a un 90% les emissions de CO₂ respecte als combustibles tradicionals, per la qual cosa són un element clau per a avançar en la transició energètica i impulsar la descarbonització del transport, especialment en sectors en els quals l'electrificació és molt complexa, com el transport pesat per carretera, l'aeri i el marítim.

La construcció d'aquesta nova planta respon a l'objectiu de la companyia de convertir-se en aquesta dècada en un referent de la transició energètica, i liderar la fabricació de biocombustibles a Espanya i Portugal, amb una producció anual de 2,5 milions de tones, dels quals 800.000 tones seran de SAF.