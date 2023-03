La Fàbrica de Món Sant Benet va reunir aquest dimecres el sector turístic de la Catalunya central en la 7a edició de la Nit del Turisme, amb la participació de 150 persones, representants d’empreses privades, d’administracions públiques locals i productors de km 0, que van oferir els seus elaborats en un format de més informal que els sopars de les edicions anteriors.

L’acte va començar amb la benvinguda als assistents i agraint la presència d’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan, com a amfitriona, i dels alcaldes de Manresa, Marc Aloy, i Fonollosa, Eloi Hernàndez, també president del Consell Comarcal del Bages i de Bages Turisme. Tot seguit es va presentar la tercera la guia turística "Viu el Bages", en què s’aglutinen les propostes turístiques que ofereix la comarca a visitants i residents.També es va donar a conèixer la proposta d’àmbit català de cultivar horts en l’àmbit escolar promoguda per Anna Raventós sota el paraigua de Slow Food Educació i l’app Diskover de turisme de proximitat.

Per la seva banda, en els seus parlaments Mazcuñan va destacar els orígens del dia de la dona treballadora, Aloy va incidir en la seva relació personal amb els dos guardonats amb els reconeixements a l’esforç turístic i Hernàndez va fer ressaltar els fruits de la col·laboració público-privada. Seguidament, Ignasi Sala, president de Bages Impuls, entitat organitzadora de l’esdeveniment, va posar l’accent en la bona relació existent entre els actius turístics del territori, en la voluntat compartida d’anar creant una destinació sostenible, genuïna, exemplar i sense perdre de vista que els primers a gaudir-ne han de ser els bagencs,va agrair la complicitat dels assistents i va encoratjar el sector primari a fer visible el seu esforç i dedicació a preservar la identitat agroalimentària de la Catalunya central.

Tot seguit es va fer el lliurament dels premis BagesImpuls! a l’esforç turístic, que atorga l’entitat en reconeixement de la trajectòria i la contribució en el desenvolupament del sector. El guardonats en aquesta edició han estat Jordi Perich, per la seva vida dedicada als fogons del restaurant familiar de Cal Carter de Mura, a promoure Mura com a poble turístic bagenc i a la seva ingent tasca a divulgar i posar en valor les construccions de pedra seca, especialment les tines a peu de vinya. El segon reconeixement va recaure en la periodista Núria Bacardit, per la seva implicació a donar a conèixer el territori des de la corresponsalia de TV3 a la Catalunya central.

La Nit del Turisme té un caràcter itinerant entre els quatre establiments responsables de la proposta gastronòmica, Hotel Món Sant Benet, Hotel Hostal Abat Cisneros de Montserrat, Hotel Parador de Cardona i Hotel Mas de la Sala, i en l’edició d’enguany s’hi han afegit productors del territori juntament amb restaurants que treballen el producte km 0.