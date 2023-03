Les borses europees tornen a tremolar aquest dimecres davant la caiguda del valor de Credit Suisse, que s’ha enfonsat un 20% a la borsa suïssa per la falta de suport del seu principal accionista, el Banc Nacional Saudita (SNB), que ha avançat que no li facilitarà més assistència financera per fer front als seus perjudicats comptes.

Com a conseqüència d’aquesta reculada de Credit Suisse, les borses europees estan encadenant una nova jornada de caigudes generalitzades 24 hores de les baixades d'ahir. L'Ibex 35 perd aquest migdia un 3,5%, amb caigudes al Banc Sabadell (-8,5%), el BBVA (-7,1%), Bankinter (-6,7%) o Caixabank (-5,7%). Fins i tot Inditex, que ha presentat uns beneficis rècord, perd un 5,2% en el selectiu espanyol. També tornen al vermell les borses europees: París cau un 3,2%, Frankfurt un 2,7% i Londres un 2,3%. Què passa dins de Credit Suisse? El banc va reconèixer al febrer unes pèrdues de 7.400 milions d'euros. A més, s'ha vist immers en diversos escàndols i aquesta setmana ha reconegut "debilitats materials" en el control de la seva informació financera. En un escenari de creixent nerviosisme per SNB i l'exposició de la banca als bons a llarg termini en un context de tipus a l'alça, els mercats castiguen també Credit Suisse. Els seus CDS (les assegurances per impagaments de bons o 'credit default swaps') s'han disparat a màxims històrics i han posat en evidència la preocupació dels inversors per les perspectives de l'entitat.