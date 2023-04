El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya durant el març va augmentar un 3,3% respecte del mateix mes de l'any passat. Per comarques, tan sols la Ribera d'Ebre va empitjorar les dades del 2022, ja que el nombre d'afiliats va baixar un 0,8%, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En canvi, els increments més pronunciats es van registrar al Tarragonès (+5,5%), la Selva (+5%) i el Baix Penedès (+4,6%). En comparació amb el mes de febrer, fins a vuit comarques van registrar menys afiliats, tot i que en cap cas van superar el -1% . En concret van ser Aran, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pla d'Urgell, el Ripollès, el Segrià i l'Urgell.

Si s'analitzen les dades per gèneres respecte del març del 2022, el nombre d'afiliades va augmentar un 3,6% i el d'afiliats en 2,9%.

Per grups d'edat, tots han augmentat el nombre d'afiliats a Catalunya en relació amb un any enrere. Destaca que els afiliats menors de 30 anys, que representen el 16,9% del total, han pujat percentualment per sobre de la resta de grups.

Els afiliats estrangers van créixer al març a totes les comarques, encapçalades per la Cerdanya (17,6%) i el Berguedà (17,3%). Per sectors, els serveis han augmentat un 3,6% interanual, impulsats sobretot per l'hostaleria. El Tarragonès (+23,6%) i la Selva (+22,1%) són les comarques on l'hostaleria ha registrat els increments més elevats. El sector industrial ha crescut un 1,3% i en aquest cas han destacat les afiliacions a la construcció. En canvi, en l'agricultura el nombre d'afiliats ha baixat un 1%.