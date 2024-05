La Seu convoca el cap de setmana d’esport popular de l’Escanyabocs

L’Escanyabocs celebrarà la dissetena edició mantenint l’aposta per potenciar la Seu d’Urgell com a referent al Pirineu de l’esport en el medi natural. Segons han anunciat els organitzadors, els dies 18 i 19 de maig la Seu tornarà a viure un cap de setmana multiesportiu en el seu entorn natural, tenint com a epicentre de les set proves que s’hi porten a terme el Parc Olímpic del Segre.

Així ho han anunciat l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, en la presentació de la dissetena edició de l’Escanyabocs que organitza el Servei Municipal d’Esports amb la col·laboració de les entitats i clubs esportius de la ciutat. Barrera ha remarcat que l’Escanyabocs és la prova esportiva que transcorre en el privilegiat entorn natural de la Seu i els seus voltants "més singular que s’organitza al Pirineu". L’alcalde ha volgut destacat també la feina realitzada pel Servei d’Esports, així com de les entitats i clubs esportives amb la seva activa col·laboració, per fer possible any rere any aquest macro esdeveniment esportiu durant tot un cap de setmana: "això fa que ens doni capitalitat també a nivell esportiu i a reforçar el relat que la Seu d’Urgell sigui ciutat d’esports". Per la seva part, la regidora d’Esports Bàrbara Romeu ha explicat el programa esportiu de l’Escanyabocs 2024 que engloba una edició més, les proves de cursa de muntanya, el raid d’aventura-Memorial Emma Roca, l’orientació, la pedalada BTT, la marxa nòrdica, l’Open d’escalada, el MiniEscanyabocs i l’Escanyabocs de Ferro.

La regidora d’Esports ha volgut agrair l’organització tècnica de l’Escanyabocs a la Unió Excursionista Urgellenca, Club Xino-xano Orientació, ACE Bombers Seu, Associació ciclista Urgellenca i Associació Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus per la col·laboració en la preparació dels circuits i la logística.