L’empresa familiar d'Esparreguera Caviaroli, pionera en esferificació i encapsulat d’oli d’oliva, ha estat guardonada en l’apartat d’Agroindústria del Premi a la Innovació Tecnoalimentària PITA 2022, convocat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Caviaroli ha estat premiada per la seva tecnologia innovadora i autofabricada per encapsular i esferificar oli d’oliva verge extra i suc d’oliva per a l’alta gastronomia.

L’entrega del premi es va tenir lloc aquest dimecres en el marc de la Colònia Rusiñol, a Manlleu,i l’acte va tenir la presència de Teresa Jordà, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Lluc Crusellas, millor mestre xocolater del món 2022, així com de Karma Peiró, periodista especialitzada en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. entre d’altres.

El guardó té l'objectiu de fomentar i incentivar les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves que hagin incorporat innovacions que representen un nou producte, procés o gestió per l’empresa, orientades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses mitjançant la innovació.

Al certamen, que aquest any ha arribat a la 21a edició, s’hi han presentat un total de 20 iniciatives innovadores valorades per un jurat presidit pel director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, i constituït per representants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de Lleida (UdL), de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i del mateix Departament.

La dotació és de 6.000 euros i una nominació de 2.000 euros per a cada una de les tres modalitats: