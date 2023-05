La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha defensat aquest dilluns la mesura anunciada pel president espanyol, Pedro Sánchez, d'establir avals de l'ICO sobre el 20% del valor de l'habitatge per a joves de fins a 35 anys o famílies amb fills amb ingressos màxims de 37.800 euros per persona. En roda de premsa a la Moncloa, la ministra ha rebutjat les crítiques dels socis de Podem a la mesura, que asseguren que "fomenta l'espiral hipotecari", en paraules de la ministra de Benestar Social, Ione Belarra. Segons Raquel Sánchez, la iniciativa és "una més" del ventall d'iniciatives per afavorir l'accés a l'habitatge i pot beneficiar fins a 50.00 famílies en els pròxims anys.

"El que el Govern vol fer és mobilitzar tots els recursos que estan al seu abast per assentar les bases d'un nou model d'habitatge", ha dit Raquel Sánchez, i "és una realitat que també hi ha famílies i joves que volen optar a la compra d'un habitatge" i els avals de l'ICO "ho fan possible".

"És una mesura més", ha dit, i "tot el conjunt de mesures s'ha d'entendre com l'articulació dels recursos" per donar resposta a les "situacions que es plantegen per col·lectius diferents per poder tenir l'habitatge al seu abast", i per tant "és una bona mesura".

Fonts de l'Executiu també han apuntat que el ministeri estudia fórmules per fer diferències entre comunitats autònomes en els avals de l'ICO a l'habitatge per a joves. La iniciativa s'aprovarà al Consell de Ministres aquest mateix dimarts.

L'objectiu del govern espanyol és posar en marxa la iniciativa "tan aviat com sigui possible" u cop aquest dimarts s'aprovi el conveni entre el Ministeri de Transports i l'ICO per fer realitat la nova línia d'avals.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions després de la reunió del president espanyol amb el sector de l'habitatge.

A la reunió hi han estat presents representants de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), l'Associació de Promotors i constructors d'Espanya (APCE), l'Associació Espanyola de Gestors Públics de l'Habitatge i el Sòl (AVS), l'associació de Gestores d'Habitatge (AGV).

Per part de les administracions, hi ha assistit la Federació de Municipis i Províncies (FEMP), la SAREB, i l'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED), i per part del tercer sector l'entitat'Hogar Sí, i la Plataforma del Tercer Sector.

També hi han estat presents representants de CCOO, UGT, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE), i el Consell General de Col·legis Oficials d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics d'Espanya (CGATE).

Segons Raquel Sánchez, el president espanyol els ha emplaçat a "sumar-se a la gran causa nacional" de fer possible un "canvi de model" per passar de "l'especulació" al "dret a l'habitatge".

"Tenim una enorme fortalesa com a país. Ara el repte és donar resposta a l'habitatge com a dret reconegut a la Constitució", ha dit Sánchez, i "hem posat en marxa tots els recursos legals per fer possible aquest objectiu", perquè "hi ha una voluntat inequívoca del govern d'Espanya".

Segons la ministra, el president espanyol els ha exposat totes les mesures que està posant en marxa el govern i especialment les que estan destinades a la promoció de l'habitatge públic en lloguer social. A més, també els ha exposat el contingut de la llei d'habitatge i ha abordat "les oportunitats que el canvi de model implica per al sector".

Segons Raquel Sánchez, l'acollida de les propostes del president espanyol per part dels presents "ha estat excel·lent". "El sector ha reconegut expressament la bona tasca del govern en matèria d'habitatge" i "comptem amb la seva complicitat i compromís en aquest canvi de model", ha dit.