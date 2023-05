L'Incasòl inicia la comercialització del nou polígon d'Olvan

L’Institut Català del Sòl, Incasòl, ha iniciat el procés de comercialització de la primera fase del polígon Rocarodona-Olvan. Surten a comercialització un total de catorze parcel·les, que ocupen uns 90.000 metres quadrats de superfície. Les parcel·les tenen superfícies que oscil·len entre els 13.000 metres quadrats de la més gran fins als 1.800 de la més petita. Cinc de les parcel·les estan urbanitzades i de les nou restants està previst que finalitzin les obres d’urbanització durant el primer trimestre de 2025.

Els interessats en adquirir alguna d’aquestes parcel·les tenen de termini fins les 14:00 hores del dia 22 de juny de 2023 per fer la seva sol·licitud. El sector industrial té una superfície total aproximada de 53 hectàrees. L'Incasòl recorda que aquest és «un dels principals sectors que està impulsant el Govern de Catalunya per distribuir l’activitat econòmica i generar llocs de treball en tot el territori català».

Per a l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), l’anunci (que sorprèn a l’entitat que s’hagi fet en campanya electoral) és «una molt bona notícia», explica a aquest diari el seu president, Josep Maria Serarols. «Des de l’associació d’emrpesaris n’hem fet una causa perquè estem convençuts de la importància estratègica del polígon. Sabem com de malament estem al Berguedà de sol industrial. Hem pressionat molt, hem treballat amb l’Incasòl i l’ajuntament d’Olvan. S’ha trobat una solució per encabir tot el primer paquet en la primera fase», celebrava Serarols.

L’ACEB ha convocat per a aquest dijous empresaris interessats en els terrenys. Hi ha una vintena de projectes, tots del mateix Berguedà, que estan interessats en desenvolupar-se al polígon, explica Serarols, que assegura que «continuarem treballant, perquè l’objectiu és el polígon sencer de 50 hectàrees, que és el que ens convé. Aquesta primera fase, però, ens dona energia».