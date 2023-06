Renfe reprendrà els trajectes a França a partir del 13 de juliol amb la ruta Barcelona-Lió. L'operadora ha anunciat aquest dilluns el seu pla per convertir-se en un actor "de referència" al país gal després del trencament amb la francesa SNCF. L'empresa pública de ferrocarrils també unirà amb alta velocitat la capital catalana i Marsella a partir del 28 de juliol. Ara, l'objectiu de Renfe és oferir el trajecte a París l'estiu que ve, coincidint amb els jocs olímpics. El president de l'empresa, Raül Blanco, ha assegurat que seria "un somni" que els esportistes olímpics espanyols arribessin amb tren a la capital francesa.

Vocació de permanència

El president de l'empresa ha assegurat que Renfe entra a França "amb vocació de permanència i de ser un operador de referència dins de tot el territori francès. "Comencem amb Lió i Marsella però amb l'objectiu posat a París", ha reiterat. Preguntat per en quin punt es troben els tràmits per a fer aquest trajecte ha afirmat que "queda molt treball per fer".

Procés complex i lent

Alhora, Blanco ha admès que el procés és "complex i més lent" del previst i ha lamentat que no tots els països ho posin tan fàcil com l'Estat espanyol per operar.

"Espanya és un país molt obert a nivell econòmic, es veu en sectors com les telecomunicacions i l'energia. A la resta de països europeus s'hauria d'aplicar el mateix barem i el mateix nivell d'apertura", ha dit en una atenció als mitjans, en la qual ha assegurat que era un "dia històric" per Renfe.

Bitllets a la venda el 21 de juny

Els bitllets de les dues noves rutes d'AVE sortiran a la venda el 21 de juny amb una campanya de llançament per viatjar a 9 euros dins del mercat francès. Per a les rutes internacionals hi haurà dos preus de llançament: 19 euros per viatjar des de Montpeller o Narbona fins a Barcelona, Saragossa o Madrid, i 29 euros per a la ruta completa.

Renfe ha destacat que quan comencin a circular els trens serà la primera vegada que un maquinista de l’Estat presti un servei comercial en territori francès.

Desplegament progressiu

L'operadora durà a terme un desplegament progressiu de la seva oferta AVE a França des del 13 de juliol. El servei arrencarà amb circulacions de divendres a dilluns. Durant el mes d’agost la ruta Espanya-França comptarà amb 16 circulacions setmanals.

Al setembre, a la ruta de Lió i a l’octubre a la ruta de Marsella, Renfe començarà a operar els seus trens d'alta velocitat de dilluns a diumenge i oferirà 28 circulacions setmanals.

Nimes, ruta compartida de les dues línies

Entre Barcelona i Nimes, ruta compartida per les dues línies, Renfe comptarà amb quatre trens diaris que permetran una combinació d’horaris i temps de viatge que atreguin els trens AVE al públic d’ambdós costats de la frontera.

La connexió internacional permetrà temps de viatge en AVE com Barcelona-Nimes en 3 hores, Figueres-Montpeller en 2 hores, Barcelona-Avinyó en 4 hores o Girona-Marsella en 4 hores.