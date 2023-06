El president d'Aena, el català Maurici Lucena, espera que els nous consellers de Territori i d'Acció Climàtica, Ester Capella i David Mascort, facin que el Govern canviï la seva oposició actual a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Segons ell, aquest projecte és imprescindible per seguir creixent econòmicament, però és impossible de tirar endavant sense el "lideratge polític" del Govern. En una entrevista a 'La Vanguardia', Lucena diu que allargar la tercera pista 500 metres cap a l'est és l'opció més viable econòmicament i ambientalment. També diu que l'actual col·laboració de la Generalitat en el comitè de rutes aèries ha donat molts bons fruits els últims 20 anys i no tanca la porta a reforçar aquesta col·laboració.

Sobre la possible ampliació del Prat, Lucena és taxatiu i considera que és imprescindible perquè, de no fer-ho, seria "assumir que la competitivitat de l'economia catalana i el seu creixement futur es veuran greument perjudicats en el futur". Segons ell, no es poden assumir les tesis del decreixement econòmic, perquè la demografia mundial creix i la descarbonització requerirà de grans inversions que necessiten creixement econòmic, segons ell. A més, recorda que l'aeroport de Madrid-Barajas començarà aquest agost el pla d'ampliació de 2.400 milions d'euros fins el 2030. "Si Barcelona no aborda la seva ampliació, l'economia se'n ressentirà", adverteix.

Per això, considera que el "lideratge polític" del Govern és imprescindible per tirar endavant l'ampliació. "Sense el seu suport, el projecte morirà, perquè és complex des del punt de vista tècnic i sobretot mediambiental", afegeix. En aquest sentit, espera que els nous consellers de Territori i Acció Climàtica, Ester Capella i David Mascort, respectivament, "serveixi per modificar l'oposició del Govern a l'ampliació". De fet, de Capella diu que en té "molt bona opinió", perquè la coneix de fa anys i "té una gran qualitat professional i política".

En concret, la possible construcció d'una quarta pista sobre el mar, com van proposar alguns sectors econòmics, ja va ser descartada per Aena, diu Lucena, que aposta per allargar 500 metres la tercera pista cap a l'est. Aquesta opció, segons ell, és la que concilia de manera més "harmoniosa" possible tres objectius: aconseguir més vols de llarg radi, minimitzar el soroll sobre els municipis propers i minimitzar l'impacte ambiental.

Sobre la possibilitat que la Generalitat entri a formar part de la gestió de l'aeroport, Lucena recorda que Aena és el gestor aeroportuari més gran del món i que cotitza en borsa, cosa que faria dependre la decisió dels seus accionistes. No obstant, assegura que l'actual col·laboració institucional ha donat fruits importants en el creixement del trànsit al Prat els últims 20 anys. Això es deu, en part, perquè Aena aposta pel model de xarxa aeroportuària.

Barcelona està a un 97% de les xifres de passatgers rècord del 2019, i Lucena recorda que tots els grans aeroports europeus han tingut una recuperació de la pandèmia una mica més lenta que els aeroports purament turístics. No obstant, està convençut que en pocs mesos la recuperació serà total.

D'altra banda, la capital catalana acollirà a partir d'aquest dilluns la cimera anual del Consell Internacional d'Aeroports (ACI, per les sigles en anglès), la més important del sector, que aplega 2.000 aeroports de 140 països i 700 empreses gestores. Lucena diu que Aena ha escollit Barcelona per fer la trobada per "reconèixer la projecció internacional de Barcelona, la seva importància, el seu cosmopolitisme i també reforçar l'aposta d'Aena per la ciutat i el seu aeroport.