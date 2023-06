La baixada de l'IVA dels aliments bàsics i el suport al transport públic són dos de les mesures "que es mantindran" si els preus es troben "per sobre del raonable". La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Assumptes Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, ha confirmat aquest dilluns que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà el Reial decret llei per a prorrogar algunes mesures anticrisi que caduquen el pròxim 30 de juny.

Encara que no ha volgut revelar el contingut de la norma a l'espera de la seva aprovació en el Consell de Ministres, Calviño ha insistit que la pròrroga es durà a terme si els preus es troben "per sobre del raonable". "Estem pendents de les dades dels preus al juny, que no coneixerem fins a final de mes, i el dijous tindrem el primer avanç. Però sí que es veu que el preu dels aliments continua estant elevat. Per això creiem que s'ha de mantenir, però sempre vinculat a com vagin evolucionant els preus en els pròxims mesos", ha apuntat. Preguntada per si considera estendre la rebaixa de l'IVA a la carn i el peix, la vicepresidenta primera ha subratllat que justament en l'últim mes ha baixat el preu del peix. "El que veiem és que estan evolucionant els preus d'una manera que fa convenient estendre les (rebaixes de l'IVA) que ja tenim en marxa. El que hem fet en aquest primer semestre de l'any és fer una baixada de l'IVA que està subordinada o condicionada a com vagin evolucionant els preus dels aliments i aquesta és la línia que hem de seguir en general, mesures que es vagin adaptant el més automàticament possible a com vagi responent l'economia", ha explicat. Calviño, en declaracions a RNE recollides per Europa Press, ha afirmat a més que, encara que el Govern ha estat selectiu en les ajudes anticrisi, aquestes mesures hauran de ser "cada vegada més quirúrgiques", i no ha volgut avançar si es prorrogarà en el decret d'aquest dimarts l'ajuda al gasoil professional. La ministra d'Assumptes Econòmics espero que la inflació segueixi en descens en els pròxims mesos, de manera que les mesures anticrisi adoptades per l'Executiu, deixin de ser necessàries "a poc a poc".