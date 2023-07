El novè programa Rubik del Consell Comarcal del Bages ha inserit aquest any un total de 28 persones al mercat laboral. L’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages ha destinat 140.000 euros per facilitar als ajuntaments de la comarca la contractació temporal de persones en situacions de vulnerabilitat i amb dificultats d’inserció.

Més de la meitat de les persones contractades ho han fet amb una jornada igual o superior a 30 hores setmanals i la resta han tingut jornades d’entre 25 i 30 hores setmanals. La majoria de contractes han estat per sis mesos. Pel que fa a la tipologia de llocs de treball han estat a les brigades dels ajuntaments i llocs d’auxiliars de la llar, auxiliars administratius, entre d’altres.

La novetat d’aquest any ha estat que s’han fet enquestes de satisfacció a les persones contractades. El resultat ha estat que els participants han valorat el programa amb un 9,1 de nota. La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán, apunta que “la importància d’una eina que obre portes i que suposa una oportunitat per a persones que no ho tenen fàcil”. Mazcuñán destaca que “els participants valoren especialment el bon ambient de treball, el treball en equip, que els ha servit per guanyar experiència, i les noves oportunitats que se’ls hi han obert. El programa continua essent exitós i es traurà una altra convocatòria a finals d’any”.

Perfil de les persones contractades

Més del 70% de les persones contractades són majors de 40 anys, l’altre 30% tenen edats entre els 21 i 39 anys, de les quals el 60% són dones i el 40% homes. Això respon a la finalitat del Rubik9, que a les bases recull els criteris socials per a la contractació de col·lectius en risc d’exclusió.