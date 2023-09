Els supermercats registren més vendes d’olis alternatius

Els supermercats han experimentat un augment constant en el preu de les ampolles i garrafes d’oli d’oliva en els últims mesos que es correlaciona amb la pujada del 50% en el darrer any. La baixa producció per culpa de la sequera ha encarit un producte preuat i essencial de la dieta mediterrània.

Els efectes d’aquesta pujada de preus s’ha traslladat a un canvi en els hàbits de consum de les persones. Aleix Prat, responsable de compres de la categoria a Grup Llobet, ha explicat que, en volums generals, els números s’han mantingut i que el consumidor no ha deixat de comprar oli, però sí que s’han vist canvis en el tipus d’oli que adquireixen. «Una part del consumidor que consumia verge extra ara segurament agafa intens o suau, alguns poden haver passat a l’oli de pinyolada, i una altra part pot haver optat per l’oli de gira-sol, que és l’únic que ha anat baixant aquests últims mesos».

Un altre dels supermercats consultats per Regió7 és Bon Preu. Pel que fa a un canvi de tendència a olis alternatius, fonts de l’empresa no constaten una tendència clara en els consumidors, però sí un cert desplaçament. «En aquests moments no veiem una tendència especialment accentuada en aquest sentit, si bé sí que hi ha un cert desplaçament cap a productes més assequibles o, per poc diferencial de preu, de més qualitat».

A més, com en el cas del Grup Llobet, especifiquen que la compra d’oli per part dels clients «ha augmentat molt lleugerament», però fins a dia d’avui «no ha estat un augment significatiu i notable».

Prat detalla que moltes marques ja tenen el verge extra al voltant dels 10 euros i els refinats (suau i intens) estarà per sobre dels 9 euros. El responsable de Llobet, però, creu que «hi ha d’haver un topall on el consumidor estableixi quin és el preu màxim que està disposat a pagar per una ampolla d’oli». Ara bé, també assenyala que la pròxima collita es preveu «molt dolenta» i els productors hauran d’apujar els preus per intentar afluixar el consum, ja que hi ha empreses i cooperatives que han acabat les existències.

Per aquest motiu, Prat avisa que al llarg de l’any que ve el preu es mantindrà alt. «La collita nova, com que és de poca producció, farà que les productores no puguin abaixar preus per no incentivar més el consum i córrer el risc de quedar-se sense oli abans d’acabar la campanya 2023-2024».

Fonts del Bon Preu, sobre el preu de l’oli dels seus establiments, expliquen que «hi ha molts factors que no estan a a les nostres mans de dominar, però en la mesura de les nostres possibilitats treballem per contenir l’augment de preus».

L’augment de preus, de retruc, també ha provocat que molts supermercats estiguin experimentat un increment en els robatoris de les ampolles i garrafes . Qüestionats sobre la possibilitat d’intentar protegir els envasos, assenyalen que l’oli no és un dels productes als que s’acostuma a posar alarma i en aquests moments tampoc ho estan fent.