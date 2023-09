Els súpers de Manresa mantenen vendes malgrat l’increment de preus

L’escalada generalitzada dels preus al sector de l’alimentació i les begudes i l’encariment del cost de la vida en general dels últims anys queda reflectida en una cistella de la compra dels clients en un dia qualsevol als supermercats de Manresa, en la qual abunda darrerament la marca blanca. Els consumidors s’han tornat més exigents en la comparativa de preus i molts miren d’adquirir els productes essencials en els establiments més ecònomics i omplint la cistella de marques pròpies de les cadenes de distribució. Amb tot, mantenen els volums de compra per tal d’alimentar-se com han fet habitualment.

Els supermercats coincideixen

Encarregats i caixers de diferents supermercats de Manresa consultats per Regió7 constaten algun canvi en l’hàbit de compra dels seus clients, tot i que asseguren no haver notat variacions en el volum d’aquestes compres. La majoria assenyala «no haver notat res fora dels paràmetres normals», tot i que sí constaten un augment de les vendes de les marques blanques, sobretot aquelles cadenes que aprofiten els seus propis productes .

Els diferents establiments consultats remarquen que el públic «es queixa de la puja dels preus, però compren el que els fa falta igualment». «Als usuaris, si els agrada un producte, no el canviaran». «Hi ha clients que són regulars i si hi ha alguna cosa que no els agrada la rebutgen», diuen en referència als productes d’aparent menor qualitat. Altres cadenes apunten en la mateixa direcció, però reconeixen un cert retrocés en les vendes. Algun dels supermercats amb una capacitat més reduïda i que han obert fa poc temps apunten que venen experimentant un augment de clientela i que el volum de vendes, tot i l’increment de preus generalitzat, s’ha anat mantenint

El consumidors compren igual

El preu dels aliments ha pujat un 9,5% respecte fa un any, segons dades fetes públiques aquesta setmana per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Una pujada molt significativa que ha impactat en clients com la Sílvia, de Manresa, usuària del Lidl situat a l’avinguda dels Dolors, que lamenta l’encariment general de tots els productes. Aposta per les marques blanques i afirma que compra sempre les mateixes quantitats. «No hi ha res que hagi deixat de comprar. Ara miro bastant els preus i si puc opto habitualment per aquells productes de menys qualitat. A més, intento evitar les golafreries».

En el mateix establiment, altres usuaris es queixaven dimarts de l’encariment de productes com els frescos, especialment de la fruita i del peix. «Els productes bàsics han pujat una bajanada. A casa gastem molta fruita i verdura fresca. Arran de les pujades ara comprem més productes congelats», afirmava una clienta del supermercat. «La qualitat ara ja no es mira, sinó que estic pendent del preu perquè tot està caríssim i no arribem», explicava Luis Fabián, que feia la compra acompanyat de la família. «El peix està molt car. Abans en compràvem cada setmana, però ara és impossible. Una daurada ja costa sis o set euros», es planyia.

Respecte fa un any, la fruita fresca o refrigerada ha experimentar una pujada del 8,5%, i el peix fresc del 5,8%. Uns increments que s’allunyen encara de la pujada del més del 52% de l’oli d’oliva, del 42,5% del sucre, del 21,6% de l’arròs i del 18% de les patates.

Més compres; menys quantitat

Al supermercat Spar del barri de Sant Josep, Cristina Herrerias s’exclama per l’increment del preu de l’oli d’oliva. Ha mantingut els nivells de compra i intenta ser selectiva i comprar els productes allà on millor estiguin de preu. «En el cas de l’oli, per exemple, hi ha supermercats on compro dues ampolles en lloc d’una perquè el preu és més raonable». Malgrat comprar la mateixa quantitat de productes, Herrerias ha notat l’escalada de costos i, per això opta per fer compres més seguides, però de menys quantitat. Un procediment que segueixen més clients, com la Rosa Martín, usuària de la cadena Caprabo. «Compro més sovint, però menys quantitat. A part, la comanda grossa a casa que faig un cop al mes abans la feia per 150 o 170 euros, i ara la faig per 100 o 110», explica.