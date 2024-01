Catalunya va tancar el 2023 un exercici històric per a l’ocupació, guanyant gairebé 200.000 nous ocupats -nou vegades més que durant l’any anterior- i situant-se per sobre dels 3,7 milions d’ocupats, per primera vegada. Els bons resultats en termes d’ocupació els deu principalment a l’arribada de persones nascudes a l’estranger. D’aquestes gairebé 200.000 noves ocupacions creades l’any passat, sis de cada 10 els van ocupar persones vingudes de fora per sustentar l’actual moment de bonança econòmica que viu el país. Més concretament vingudes de fora de la Unió Europea, ja que el nombre de treballadors comunitaris s’ha reduït en comparació amb els números previs al covid.

Que el creixement de l’ocupació se sustenti en l’arribada de migrants «desmunta molt dels tòpics i idees prefixades que conté el discurs de l’extrema dreta, que intenta vincular les migracions a qüestions negatives per intentar estigmatitzarla», va declarar el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent. «Catalunya és un país d’acolliment», va afegir.

L’arribada de migrants està suavitzant els efectes d’aquesta intensa creació d’ocupació en la taxa d’atur. Aquesta va repuntar lleument a finals de l’exercici per l’intens augment de la població activa i disposada a treballar. No obstant això, la desocupació va tancar l’any en el 9%, la taxa més baixa en 16 anys. Així ho constaten les dades de l’enquesta de població activa publicada ahir per l’Institut Nacional d’Estadística. Els alts nivells de desocupació continuen sent una assignatura pendent del mercat laboral espanyol i català. Aquest 9% d’atur català excedeix àmpliament la mitjana europea (5,9%, segons Eurostat) i està per sobre dels nombres d’economies amb què Catalunya històricament s’ha comparat, com Dinamarca (4,8%), Bèlgica (5,6%) o Finlàndia (7,6%).

Catalunya va crear el 2023 més ocupació que mai, amb permís del 2005, una dada viciada estadísticament per la regularització de variables per harmonitzar-les amb criteris europeus. Una bonança compartida amb la resta d’Espanya (3,8% interanual), però més intensa en el cas català (5,6%).

En la comparativa entre les dues locomotores econòmiques de l’Estat, Catalunya surt més ben parada que Madrid, si bé també va registrar bons números (5%). «Tanquem un any històric, 2023 ha estat l’any de l’ocupació. [...] Som líders d’ocupació en tot l’Estat», va valorar ahir el conseller d’Empresa.

Els sectors que han liderat aquest guany d’ocupats són els serveis, especialment les activitats científiques (12,6%) o el comerç (6,5%), i la construcció. La indústria, per la seva banda, no passa pel seu millor moment, llastrada durant l’últim any i mig per la falta de semiconductors i l’encariment de l’energia.