El Banc Santander ha tancat el 2023 amb un benefici rècord de 11.076 milions d’euros, una xifra insòlita per la principal entitat espanyola i que és un 15% més elevada que en el tancament de l’any anterior. Així es desprèn dels informes que el banc presidit per Ana Botín ha enviat aquest dimecres a la CNMV, i que també apunten a un augment del marge d’interessos fins al 12%, amb 43.261 milions d’euros. El marge de comissions ha pujat un 2%, fins als 12.057 milions d’euros. En el quart trimestre de l’any, el Santander va guanyar 2.933 milions d’euros, un 1,1% més que en el tercer, i un 42% més que en el mateix període del 2022.

Segons explica el banc, els ingressos han pujat durant el 2023 un 11% fins als 57.657 milions d’euros. L’augment ha estat motivat tant per l’augment de clients -amb cinc milions de clients nous, fins a un total de 165 milions- com per la pujada dels tipus, que ha disparat el marge d’interessos.

La ràtio d’eficiència arriba al 44,1%, impulsada per la transformació del grup, mentre que la qualitat creditícia es manté “sòlida”, segons el Santander, amb un cost de risc de l’11,8% i una ràtio de morositat del 3,14.

El Santander ha seguit augmentant la rendibilitat i el valor cap als accionistes, amb un RoTE del 15,1% i un benefici per acció de 0,65 euros, un 21,5% més. Segons explica l’entitat, si es té en compte el dividend en efectiu pagat al maig pels resultats del 2022 i el de novembre a càrrec dels de 2023, la creació de valor (TNAV) va augmentar un 15%. Així, el 2023 el valor creat per als accionistes ha arribat als 10.250 milions d’euros.

Segons els resultats, el Santander ha vist com creixien un 4% els recursos de clients (dipòsits i fons d’inversió). Molts d’aquests clients, explica el banc, han utilitzat estalvis per amortitzar deute, sobretot hipotecari, arran de l’augment dels tipus d’interès. Per això, el volum total de préstecs ha baixat un 1%. En canvi, el finançament al consum ha pujat un 6%.