El president francès, Emmanuel Macron, s'ha reunit aquest dijous amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per abordar les protestes dels agricultors europeus abans d'una cimera de líders dels 27 marcada per la manifestació de pagesos a Brussel·les. A l'arribada a la cimera, el primer ministre belga, Alexander De Croo, ha advertit que cal abordar la situació dels agricultors i que aquests han de participar en els debats. De Croo ha defensat que les preocupacions dels agricultors europeus estan "parcialment legitimades". "Han fet esforços increïbles els últims anys. Realment s'han adaptat als nous estàndards que ara tenim", ha dit el primer ministre belga.

Al seu torn, la primera ministra de Letònia, Evika Siliņa, ha subratllat que els líders europeus han de pactar l'ajuda a Ucraïna -el tema central d'aquesta torbada extraordinària de líders- per poder abordar altres qüestions, com la migració o les preocupacions dels agricultors.

Davant la pressió de Macron per les protestes a França, la Comissió Europea va moure fitxa aquest dimecres i va suspendre durant un any l'obligació dels pagesos de fer guaret per rebre subvencions.