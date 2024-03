Les dones cobren un 12,7% menys que els homes a la Unió Europea, segons les últimes dades actualitzades per l'oficina estadística europea Eurostat. Això significa que per cada euro que cobra de mitjana un home, una dona en cobra només 0,87. Aquesta diferència salarial encara és més gran a països com Àustria. Suècia o Alemanya, on és superior al 17%.

En canvi, Espanya està entre els estats de la UE amb una bretxa salarial de gènere més baixa: un 8,7% el 2022. Aquesta xifra s'ha anat reduint en l'última dècada, ja que el 2012 la diferència era del 18,7%.