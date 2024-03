Les exportacions catalanes sumen 7.670,4 milions al gener, un 1,3% menys que fa un any

Les exportacions catalanes han disminuït un 1,3% aquest gener en comparació amb fa un any, arribant als 7.670,4 milions d'euros, segons el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Amb tot, les vendes a l'exterior de Catalunya cauen menys que les del conjunt d'Espanya, on la davallada és del 2,5%, amb 30.144,2 milions d'euros en el primer mes de l'any. Si es compara aquest gener amb el mes previ, el desembre del 2023, les exportacions catalanes sumen un 13,4%. Els principals sectors exportadors a Catalunya són el químic, amb un 31,5% del total i un augment del 4,2%, el de l'automoció, amb un 14,9% del total i un increment anual del 16,7%, i el de l'alimentació, begudes i tabac, amb un 14,8% del total i un augment del 2,7%.

Les vendes a l'estranger per part de les empreses catalanes representen el 25,4% de tot el conjunt de les exportacions espanyols.

Les principals contribucions al creixement de les exportacions a Catalunya van ser procedents dels sectors de l'automoció, amb una aportació de 2,1 punts; dels productes químics, amb 1,3 punts, i l'alimentació, begudes i tabac, amb una contribució de 0,4 punts. D'altra banda, hi van contribuir negativament els productes energètics, amb una contribució de -3,2 punts; béns d'equip (-0,9 punts), manufactures de consum (-0,5 punts) i semimanufactures no químiques (-0,3 punts).

Per àrees, va créixer el pes de les exportacions en països comunitaris, en detriment d'altres de fora de la UE. Concretament, la concentració de vendes a la UE va ser del 64,2% davant el 63,8% de fa un any i el 55,8% va ser en països de la zona euro i el 8,4% de la resta de la Unió Europea. Les vendes adreçades a la UE van retrocedir un 0,8%, les de la zona euro un 0,2% i a la resta de la Unió Europea ho van fer un 4,4% en comparació amb el gener del 2023.

Pel que fa les importacions, van sumar 8.645,6 milions d'euros, un 6,5% menys que el mateix mes del 2023, un descens superior que el conjunt de les importacions espanyoles, que van presentar una variació anual del -2,9%. En aquest cas, el pes de Catalunya es va situar en el 25,5% del total, és a dir, 33.873 milions d'euros.

El saldo comercial de Catalunya al gener va suposar un dèficit de 975,2 milions d'euros, inferior als 1.468,4 milions d'euros.

Les exportacions retrocedeixen a la demarcació de Barcelona

D'altra banda, per demarcacions, exportacions des de Barcelona van caure un 4%, fins als 5.919,4 milions d'euros, amb els productes químics i l'automoció com a principals sectors i a les comarques de Girona, les vendes a l'estranger van sumar 650,9 milions d'euros, un 10,3% més que al gener del 2023, amb l'alimentació, begudes i tabac i els productes químics com a principals motors.

A les comarques de Lleida, les exportacions van augmentar un 7,1%, fins als 211,4 milions d'euros, i els principals sectors van ser l'alimentació i les begudes, tabac i béns d'equip; mentre que la demarcació de Tarragona el creixement va ser del 8,3%, fins als 888,7 milions, amb els productes químics i els béns d'equip com a principals motors.