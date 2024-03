La inflació repunta quatre dècimes i situa l’IPC avançat en un 3,2% al març

La inflació va repuntar quatre dècimes a l'Estat al març i va situar l'IPC avançat en el 3,2%, segons ha informat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al febrer, l'IPC es va situar en el 2,8%. Aquesta evolució es deu principalment a l'augment dels preus dels carburants i l'electricitat davant el descens que van protagonitzar al mateix mes del 2023. En canvi, els aliments i les begudes no alcohòliques van pujar menys que en el mateix mes de l'any passat, segons l'INE. D'altra banda, la taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, va retrocedir dues dècimes, fins al 3,3%.

Quant a la variació mensual, les preus de consum van registrar al març una taxa del 0,8% en comparació al mes de febrer, segons l'indicador avançat.

L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC corresponent al mes de març el pròxim 12 d'abril.