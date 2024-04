Estrella Galicia llança una cervesa d'edició especial dedicada a Catalunya: "Per gaudir d'oest a est"

Estrella Galicia torna a llançar una edició especial per homenatjar Catalunya, però aquesta vegada d'una manera diferent. Amb el lema "Una cervesa per gaudir d'oest a est" la marca vol celebrar la connexió cultural entre l'oest i l'est de la Península. Dues terres molt particulars i diferents però unides al voltant de l'amor per la seva cultura, la gastronomia i, per descomptat, la bona cervesa.

El disseny artístic de l'etiqueta

Per il·lustrar els vincles històrics i culturals entre les dues regions, Yubia, il·lustradora, muralista i grafitera natural de Bilbao, però d'adopció catalana, ha dissenyat l'etiqueta d'aquesta edició limitada. Aquesta artista és coneguda per la seva habilitat de fusionar el grafit amb formes naïf, creant un univers únic de colors i personatges. Aquesta vegada, Yubia crea una sèrie d'elements que representen les tradicions i l'essència d'una punta i l'altra d'Espanya, omplint l'etiqueta de picades d'ullet a tot allò que les uneix.

Laura Piñeiro, Brand Manager d'Estrella Galícia, explica que aquesta edició especial vol "homenatjar la gran diversitat cultural del nostre país, en concret tot allò que fa única Catalunya". A través del talent excepcional de Yubia, "aquesta edició es converteix en un reconeixement de tot allò que fa de Catalunya una terra especial, des de les costes fins a les llegendes i, per descomptat, l'art que inunda cada racó de les seves ciutats", afegeix Piñeiro.

On trobar aquesta edició especial

"De Cabo Fisterre al Cap de Creus, de meigues a dracs, d'empanats a biquinis i de costa fresca a costa brava... Ara tenim una cervesa que ens uneix d'oest a aquest", comenten a la seva pàgina web, on anuncien enginyosament aquest nou llançament.

L'edició especial d'Estrella Galicia per a Catalunya 2024 estarà disponible als principals establiments hostalers de la comunitat, on es podran adquirir més de cinc milions d'ampolles de 33 cl i 20 cl que porten l'art de Yubia i l'essència de la unió entre Catalunya i Galícia.