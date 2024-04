El Govern obrirà un nou expedient sancionador a Endesa pels retards en l’emissió de factures a 82.000 usuaris

La Direcció General d’Energia ha decidit obrir nous expedients sancionadors a Endesa, un per a la seva comercialitzadora del mercat lliure i un altre per la del regulat, pels retards en l’emissió de factures d’uns 82.000 usuaris l’any passat. La decisió arriba després que un primer expedient per retards en les factures a uns dos milions de clients ja acabés amb una multa de 600.000 euros fa dos anys. Per ara, fonts d’Energia eviten confirmar la quantitat de la possible sanció, ja que encara s’ha d’incoar l’expedient i determinar si la nova infracció és lleu, greu o molt greu. El Govern també ha instat Endesa a no aplicar l’IVA del 2024 a les factures amb retard del 2023, quan estava bonificat, i la companyia ho compensarà als clients.

En concret, el departament d’Acció Climàtica, d’on depèn Energia, demana que no s’apliqui als clients la fiscalitat del 2024 per factures de l’any passat emeses amb retard o encara per cobrar. Això, segons els càlculs del Govern, implica que les dues comercialitzadores hauran de compensar entre 30 i 75 euros per cada factura mensual emesa amb retard.

Des d’Endesa, recorden que a causa de l’increment de l’impost elèctric i de l’IVA aquest 2024, les factures emeses aquest any s’han de fer, per normativa, aplicant aquests nous valors. Amb tot, la companyia elèctrica s’ha compromès a compensar en les següents factures l’import addicional cobrat en les que siguin relatives a consums del 2023 emesos el 2024, evitant així “el perjudici a la minoria de clients afectats pels retards de facturació”.

Pel que fa als expedients, Endesa reitera que està dedicant “els majors esforços i recursos” per regularitzar la situació a tots els clients afectats i “estabilitzar el procés de facturació”. L’empresa confirma que actualment hi ha un 2% dels clients afectats, uns 82.000.